Tunisie: Rumeur infondée à l'USBG - Une tempête dans un verre d'eau

On l'avait annoncé partant avant même d'avoir pris les rênes du club, mais Ammar El Jery est toujours au poste, déterminé à mener à bien une mission des plus délicates.

-- On a beaucoup parlé ces derniers jours d'une possible démission du nouveau président de l'USBG. Le fardeau est, en effet, bien lourd pour un comité de direction provisoire restreint et sans grand soutien. Mais ces informations se sont avérées fausses et sans fondement.

L'homme continue de s'atteler à la lourde tâche à laquelle il s'était dévoué avec sérieux et abnégation. «Ce n'est pas mon genre d'accepter de très grandes responsabilités à la tête d'un club dans lequel j'ai grandi comme joueur et dirigeant et de me retirer quelques jours après avoir été honoré par cette confiance placée en moi pour sortir l'USBG de la crise profonde qui la secoue », a-t-il précisé pour couper court aux rumeurs.

«Le défi est immense face au manque terrible de moyens, au retard énorme dans la préparation de la saison, mais à coeur vaillant rien d'impossible», poursuit-il. «C'est vrai que nous allons être jugés sur nos premiers résultats de la saison, qu'on va nous attendre au premier tournant, mais on est là pour ça», affirme-t-il.

«Nidhal Khiari est en train de former un nouveau groupe de qualité malgré les nombreux départs enregistrés à l'intersaison et, chose importante, l'optimisme est de rigueur.

Je reconnais que le temps qui nous sépare du match inaugural du championnat est très court, que nous sommes encore en période de rassemblement de l'effectif, que l'équipe n'a pas assez de séances d'entraînement et de matches de préparation dans les jambes, mais c'est rattrapable après cinq matches officiels de rodage et de peaufinage du groupe et du dispositif que Nizar va mettre en place. Mentalement, nous sommes forts et prêts pour le grand et dur challenge à relever», rassure-t-il.

Des paroles et des actes

Cette volonté de fer de tenir d'emblée le taureau par les cornes s'est concrétisée par un premier fait majeur : la levée de l'interdiction de recrutement. Ce qui a permis de passer à l'enregistrement et à la qualification des joueurs engagés. Après les deux gardiens de but, Lassaâd Hammami et Mohamed Karkouba, les joueurs de champ Fedi Felhi, Iyed Hadj Khalifa, Chedli Kacem, Farouk Mimouni, trois nouvelles recrues de poids renforceront le groupe : Khemaïes Maâouani, Idriss Mhirsi et Adem Taous qui a fini par renouveler son bail avec le club des « Jaune et Noir ». Signe qui ne trompe pas, l'USBG commence à nouveau à faire couler la salive de joueurs d'expérience encore sans club et qu'elle a commencé la dure remontée de la pente.