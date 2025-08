Tunisie: L'éclipse du siècle passera par la Tunisie... en 2027

Contrairement aux rumeurs massivement relayées ces dernières heures sur les réseaux sociaux et certains médias, aucune éclipse solaire totale n'a lieu aujourd'hui, samedi 2 août 2025.

Les informations selon lesquelles un événement astronomique d'envergure, surnommé "l'éclipse du siècle", serait visible ce jour sont infondées, ont confirmé plusieurs sources scientifiques.

En réalité, cette éclipse solaire exceptionnelle n'aura lieu que le 2 août 2027, selon la NASA. À cette date, un phénomène d'obscurité totale de plus de 6 minutes plongera temporairement plusieurs régions du monde dans le noir, dont la Tunisie.

Selon les données du Centre national américain pour les éclipses, l'éclipse du 2 août 2027 sera la plus longue depuis celle de 1991, avec une durée maximale de 6 minutes et 23 secondes. Elle sera visible dans une large bande traversant l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et le sud de l'Europe.

La Tunisie, tout comme le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Somalie, l'Espagne et Gibraltar, fait partie des pays concernés par ce rare phénomène.

À titre de comparaison, l'éclipse totale du 8 avril 2024 avait duré 4 minutes et 28 secondes, tandis que celle du 11 juillet 1991 reste la plus longue jamais enregistrée, avec 6 minutes et 53 secondes.

Les autorités scientifiques appellent à la vigilance face à la propagation de fausses informations, et encouragent les citoyens à consulter les sources officielles pour tout événement astronomique majeur.