Tunisie: Au révélateur de la JSK - Répétition générale pour le CA

Revue d'effectif pour le Club Africain de Faouzi Benzarti cet après-midi face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise.

- Après l'important travail de «réathlétisation» achevé récemment, le CA est ensuite passé au socle de toute saison réussie, les matchs amicaux ou plutôt deux tests avant d'en découdre samedi prochain avec l'AS Marsa dans le cadre de la première journée de Ligue 1 vers 16h30 à Radès. Après avoir croisé et disposé de l'ES Métlaoui, la semaine dernière au Parc A, le Club Africain va donc affronter la Jeunesse Sportive Kairouanaise, cet après-midi au stade Hamda Laâouani à 17h00.

L'occasion pour le coach Faouzi Benzarti d'apporter les dernières retouches, consolider certains automatismes et surtout se fixer davantage sur la formation type qui débutera l'exercice. Ce faisant, en période de pré-saison ou plutôt à l'approche du coup d'envoi de l'exercice, le staff technique clubiste ne peut que tirer forcément de grands enseignements de ces oppositions champêtres que constituent les matchs amicaux.

L'acclimatation des recrues que sont le gardien Mouhib Chamakh (bail jusqu'en juin 2029), le latéral Houssem Ben Ali (contrat de deux ans), l'arrière droit Houssem Hassan Romdhane (engagement de deux ans), le milieu Charfeddine Oun, la pointe Firas Chawat (signataires jusqu'en juin 2028) et le milieu Oussama Al Shremi qui a paraphé un engagement de deux ans. L'étude et l'appréciation des séquences de jeu déployées afin de consolider ce qui doit l'être et remplir les blancs là où ça balbutie.

Les matchs amicaux sont autant de révélateurs qui permettent de valider ou de remettre en cause. Aujourd'hui, en croisant la JSK, le CA tentera de monter en gamme par rapport à sa sortie contre les Miniers. Et pour le staff technique, cela permettrait de s'étalonner à l'approche de la rentrée.

Bien entendu, une chose peut manquer en situation de simple revue d'effectif, et c'est en rapport avec l'aspect psychologique qui est celui de la compétition. En clair, l'envie de gagner peut être là mais le staff a généralement du mal à la mettre en valeur lors des matchs amicaux.

Bref, il n'y a pas la senteur de la compétition, la peur du résultat, ce qui change tout fondamentalement, même si les joueurs sont cependant soumis à une certaine pression, celle d'être toujours performant afin d'envoyer des signaux positifs à Faouzi Benzarti. C'est néanmoins une pression personnelle que les joueurs appréhendent différemment.

Frein à main estival oblige...

Globalement, l'on admet donc certains écarts de concentration, frein à main estival oblige. Ce faisant, ce qui est important, indépendamment de tout, c'est la qualité du jeu mis en place. Ensuite, pour la confiance des joueurs clubistes, c'est toujours bien de ramener un résultat positif de Kairouan, même si ce qui doit être priorisé c'est la qualité de ce que le groupe a produit techniquement et collectivement par séquences.

Répétition générale donc pour le CA de Faouzi Benzarti cet après-midi face à la JSK, avec un coach qui exige que les joueurs soient impliqués dans le projet. Qu'ils soient concentrés sur les thèmes de travail abordés récemment. Et si la vérité de cette opposition est aléatoire, nul ne doute que le staff y voit néanmoins une utilité évidente, comme emmagasiner certaines informations.

Avec les cinq recrues de ce mercato, en attendant que le transfert du milieu burundais de 24 ans, Henry Masanga, soit validé, le CA dispose actuellement d'un groupe assez étoffé avec plusieurs joueurs par poste. Dans les buts, Yeferni, Arfaoui et Chamakh sont aptes. Sur le flanc droit, Zaâlouni, Taoufik Cherifi et Houssem Romdhane, souffrant des adducteurs, sont là. Sur le côté opposé, Shlili, récemment invité à s'entraîner avec la réserve, et Ben Ali peuvent faire l'affaire.

Dans l'axe, Ben Abda, Makrem Sghaïer, Ali Youssef et Bouabid sont déjà dans le moule. Au milieu, Ghaïth Sghaïer, Moataz Zemzemi, Charfedinne Aoun, Yahia Mtiri, Sadok Mahmoud et Bilel Ait Malek sont en concurrence. Et en attaque, Kinzumbi, Khadhraoui, Firas Chawat et Fahd Mesmari, qui sera absent contre l'ASM pour avoir été expulsé face à l'USM, la saison passée en Coupe de Tunisie, font l'affaire.

Parmi ce groupe de joueurs, à Faouzi Benzarti de trouver la bonne formule à présent en mettant à profit le test d'aujourd'hui face aux Aghlabides. Ce qui servirait de laboratoire tactique grandeur nature pour arrêter définitivement le Onze type appelé à débuter la saison.