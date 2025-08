Tunisie: Jeux scolaires africains d'Annaba - Et qui en doute encore ?

Ces jeux ne sont pas encore terminés. Mais le bilan est positif pour le sport tunisien.

La Presse -- Ce bilan, ce ne sont ni les médailles ni les records qui lui donnent l'aura qu'il mérite. C'est tout simplement la renaissance de disciplines sportives qui étaient bien discrètes. D'ailleurs, tout le sport scolaire est bien discret. Toutes ses activités se déroulent sans qu'on sache ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils se proposent de faire.

Passons. On s'acharne à conserver l'oeillère sur les yeux et à perdre du temps à courir derrière des clubs endettés et à la recherche de succès pour faire bomber les torses. Alors que des centaines de milliers de jeunes filles et garçons sont à portée de main, encadrés par des spécialistes qui sont prêts à jouer pleinement leur rôle au sein d'une entité qui est ni plus ni moins le creuset du sport national.

Annaba a permis de nous faire découvrir ces jeunes dans des disciplines que nous aimons particulièrement et qui donnaient l'impression d'avoir disparu. Pour des problèmes de fédérations dissoutes, mais dirigées par des volontaires, désignés le temps de remettre de l'ordre. Avouons quand même que quelques-uns ont réussi à tenir l'embarcation à flot, alors que d'autres nagent à contre courant.

Le cyclisme, par exemple, avec une pensée à notre confrère feu Rochdy Rabah qui l'a porté à bout de bras durant de longues et pénibles années, a des jeunes de qualité. Notre équipe nationale a participé aux Jeux scolaires africains avec 5 cyclistes et une cycliste dans 5 compétitions : les contre-la-montre hommes et femmes, la course en ligne hommes et femmes et les contre-la-montre individuels hommes avec Mohamed Amin El Aouini, Ahmed El Waslati, Youssef El Shehibi, Mustafa Kanoun, Mohamed Amin Dakashi.

Chez les femmes, la Tunisie a participé avec la championne d'Afrique sur piste, Yasmine El Shehibi. Youssef Chahibi a remporté une médaille d'or du contre-la-montre individuel masculin. La course s'est déroulée sur une distance de 7 km à Dhraa Errich, dans le gouvernorat d'Annaba. Notre jeune champion Youssef Chahibi a terminé premier avec un temps de 10 minutes 16 secondes 78 centièmes.

Grande marge de progression pour nos lutteurs

La lutte est un sport qui a connu de grands champions et dont on n'entend presque plus parler. Ces jeunes opèrent certes en sport civil, mais ce sont des scolaires. Ils ont beaucoup de mérite et pourraient faire beaucoup mieux avec une organisation autre que celle que nous possédons actuellement, classique, asphyxiée, souffrante, léthargique, dépassée.

Entre autres, Yassine Talbi (45 kg), Mohamed Rabie Ben Saleh (48 kg), Mohamed Aziz Al-Arfawi (51 kg), Ibrahim Al-Ashqar (60 kg), Youssef Al-Saidi (71 kg), Walid Baksha (92 kg), Mustafa Batnini, (60 kg), Mohamed Aziz Arfaoui, (51 kg), qui a remporté la première médaille d'or de la Tunisie en lutte gréco-romaine, Yassin Talbi, (45 kg), avec la médaille d'argent.

La boxe, par exemple, ces jeunes filles et garçons dont nous ne connaissons pas les noms et qui sont allés imposer notre noble art. La Tunisie participe aux Jeux scolaires avec 13 boxeurs : 6 femmes et 7 hommes. Ces jeunes savent-ils qu'ils sont les héritiers de grands pugilistes qui ont dominé là où ils sont passés.

Nombre d'entre eux ont été champions du monde ? Leur présence confirme que la boxe tunisienne est encore là. Cette jeune génération est là. Mais que veut-on en faire ? Ne parlons pas de la natation ou de l'escrime qui possèdent l'art de nous sortir de temps à autre un élément qui s'en va à la conquête de la planète.

Les participants :

48 kg : Shahd Al-M:azi

57 kg : Maria Al-Hadef, 60 kg : Alma Zaara, 52 kg : Chama Al-Kharchafi, champion d'Afrique

54 kg : Waad Al-Bijaoui, 66 kg : Ghoufran Al-Kharshafi, 50 kg : Souleiman Al-Kashbati,

52 kg : Mohamed Ayoub Benrahouma

63 kg : Mohamed Fajr Bougamra

66 kg : Mohamed Ali Belhaj Khalifa

80 kg : Saad El Moubarak

57 kg : Omar Faraj Allah

60 kg : Adam El Bouslimi