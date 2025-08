Tunisie: CNRD - L'institution dresse un bilan de sa première session

Désormais, il appartient à ce nouveau conseil de renforcer sa présence médiatique et institutionnelle afin de gagner en visibilité et surtout en proximité avec les citoyens.

- Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a annoncé jeudi 31 juillet 2025 la clôture de la première session parlementaire de l'année législative 2024/2025, à l'issue d'une séance plénière ayant approuvé le projet de loi portant clôture du budget de l'État pour l'année 2021 par 34 voix pour, 18 contre et quatre abstentions.

Lors de son discours de clôture, il a indiqué que cette session a été marquée par le travail et la persévérance, et s'est distinguée par une dynamique notable ainsi qu'un climat d'engagement et de responsabilité. Les membres de ce conseil ont fait preuve d'un sérieux remarquable, d'un profond attachement à l'accomplissement de leur devoir constitutionnel et national, et d'une fidélité sans faille aux attentes des régions et aux revendications des citoyens qui leur ont confié l'honneur de les représenter, selon un communiqué dudit conseil.

Des indicateurs positifs

Derbali a aussi précisé que cette action parlementaire a reflété des indicateurs positifs et concrets, confirmant l'efficacité de ce conseil et sa place constitutionnelle. Au total, 14 séances plénières de dialogue ont été tenues, ainsi que 21 séances conjointes consacrées à l'examen détaillé du projet de loi de finances pour l'année 2025, en plus d'une séance plénière exceptionnelle, hautement symbolique, au cours de laquelle le Président de la République, Kaïs Saïed, a prêté serment.

En outre, le bureau du Conseil a tenu 32 réunions dédiées à des questions organisationnelles et administratives relatives au bon fonctionnement de l'institution et à l'amélioration de son rendement. Une conférence des présidents et des représentants des régions a également eu lieu à trois reprises, permettant d'écouter les recommandations et les programmes proposés par les présidents des commissions et les représentants régionaux.

En ce qui concerne les activités des commissions, Derbali a souligné une activité intense, avec un total de 210 réunions tenues. Conscient de l'importance de la formation des députés et de l'enrichissement de leurs connaissances, le Conseil national des régions et des districts a organisé 33 sessions de formation spécialisées portant sur les finances publiques, le contrôle et la planification, en plus de sept journées d'études parlementaires axées sur les missions essentielles et les domaines d'intervention du conseil.

Manque de visibilité

Il a estimé que le Conseil a pleinement exercé ses prérogatives en matière de contrôle, les membres ayant adressé 236 questions écrites aux autorités gouvernementales et administratives compétentes, abordant des sujets vitaux concernant la vie des citoyens à travers le pays, ainsi que des projets, des institutions publiques et des questions de développement urgentes.

Il a aussi souligné que le Conseil s'est attelé à concrétiser une approche de terrain, en organisant huit forums régionaux en coordination avec les conseils élus au niveau local, régional et provincial. Ces forums ont été accompagnés de visites sur le terrain dans des zones rurales et au sein d'institutions publiques et privées, dont certaines souffrent de problèmes structurels et sont paralysées depuis des années.

La mise en place du Conseil en tant que deuxième chambre parlementaire constitue l'aboutissement d'un long processus national et la concrétisation d'une nouvelle philosophie politique issue de la Révolution de la liberté et de la dignité, consacrée par la Constitution du 25 juillet, a-t-il encore souligné.

Le président du Conseil national des régions et des districts a conclu que les réalisations de cette session ne peuvent être qu'un point de départ pour faire mieux, un moteur pour renforcer davantage le travail commun, dans un esprit de responsabilité, avec une volonté sincère et une pleine préparation pour les prochaines échéances, parmi lesquelles figurent la discussion du projet de loi de finances pour l'année 2026, ainsi que le projet de plan de développement pour la période 2026-2030.

Le Cnrd est une nouvelle institution parlementaire établie dans le cadre de la Constitution du 25 juillet 2022. Consacrant un bicamérisme inédit, il représente une innovation majeure dans l'organisation politique tunisienne par le biais d'une seconde chambre parlementaire à côté de l'Assemblée des représentants du peuple.

Néanmoins, ses activités demeurent peu visibles pour le grand public. Le Conseil ne dispose pas encore d'un site officiel autonome ; ses travaux sont uniquement relayés via le site web de l'ARP. Il lui appartient désormais de renforcer sa présence médiatique et institutionnelle afin de gagner en visibilité et en proximité avec les citoyens.