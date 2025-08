Afrique: Piscine municipale du Belvédère - Au bonheur des enfants... et des adultes !

La piscine municipale du Belvédère de Tunis, dans sa nouvelle conception, est perçue par les habitants de la capitale et des villes avoisinantes comme un précieux acquis pour les jeunes générations. Certes, elle est ouverte au grand public, tous âges confondus, mais ce sont surtout les enfants qui en jouissent le plus, notamment ceux issus de familles qui ne disposent pas d'assez de moyens pour se permettre des séjours de rêve dans des hôtels majestueux.

La Presse -- Ayant rouvert ses portes le 3 juin 2025, après des années de déclin et des mois de travaux de rénovation, la piscine du Belvédère offre ainsi au public la possibilité de bénéficier d'un luxe à tarifs symbolique, soit à seulement quatre dinars par personne par séance de deux heures. Il n'est donc pas étonnant de constater une foule se former perpétuellement, au fur et à mesure des quatre séances planifiées pour la journée, dans l'attente d'accéder à la piscine.

Il est 11h30 en ce mercredi 30 juillet 2025. Au seuil de la porte de la piscine municipale, des adolescents ainsi que quelques familles venues accompagner leurs chérubins patientent tranquillement. Ils savent pertinemment que l'entretien de la piscine pour adultes et celles pour enfants se fait après chaque séance de baignade.

Mohamed Aziz Hajji n'a que treize ans, il attend que la porte s'ouvre pour pouvoir accéder à la piscine. Venu avec un groupe d'enfants, il devient un habitué du lieu. «Je suis venu en famille auparavant et je peux vous dire que j'ai adoré le lieu : l'espace est familial, parfaitement organisé et entretenu.

Tout respire la propreté, notamment la piscine, les douches, les vestiaires...On dispose même de casiers cadenassés pour ranger nos affaires en toute sécurité pendant que nous nous baignons. Tous ces avantages sont accessibles à un tarif raisonnable», indique-t-il, ravi. Il ne cache pas son enthousiasme de pouvoir choisir la profondeur d'eau dans laquelle il pourrait se hasarder. «Les piscines présentent plusieurs niveaux de profondeurs qui varient de 0,7 mètre à 2,10 mètres», souligne-t-il.

Un excellent acquis pour les familles !

Un peu plus loin, debout sous un ciel moitié nuageux moitié ensoleillé, Hayet Nefzi et Saloua Bou Ali font la queue. Ces deux soeurs se sont déplacées de La Manouba pour découvrir la piscine municipale, dans sa peau neuve, pour la première fois. «Nous nous ennuyons à la maison et mon neveu voulait tant se baigner.

Du coup, nous avons pris un taxi pour l'emmener à la piscine. Comme vous savez, à La Manouba, les espaces de loisirs et de divertissement pour familles et enfants sont inexistants. Autant profiter, par conséquent, de la réouverture de la piscine du Belvédère que je trouve, d'ailleurs, un excellent acquis pour les familles et les enfants du Grand-Tunis», indique Saloua. Souriant, le regard pétillant, Malek Gharbi, le neveu de Saloua, est le cadet de huit enfants.

Pour lui, les vacances riment avec divertissements et découvertes. Aujourd'hui, il s'apprête à découvrir la piscine du Belvédère. «Jusqu'à présent, j'ai profité pleinement des vacances. Mais ce n'est pas fini ! Je suis très curieux de pouvoir accéder à cette piscine», dit-il, amusé. Heureusement pour Hayet que la baignade ne lui coûtera pas cher ! En effet, cette mère -- et à l'instar de la majorité des familles tunisiennes -- économise tout au long de l'année, afin de constituer un budget spécial vacances d'été.

«Croyez-moi, je mets de l'argent dans une tirelire pour pouvoir le dépenser durant les vacances. Le tarif d'accès à la piscine municipale est excellent car il convient parfaitement au budget de la classe moyenne», fait-elle remarquer.

Organisation, sécurité et hygiène

En accédant à la piscine, l'on découvre un espace agréable, digne d'un club de vacances de haut niveau. Les deux piscines, notamment celle pour adultes et celle pour enfants, sont séparées. Une cafétéria, sobrement chic, offre aux visiteurs la possibilité de siroter un breuvage ou de déguster une collation tout en ayant une vue sur la piscine.

La petite famille de Nizar Ben Othmen s'apprête à quitter les lieux après une agréable baignade. «Je suis venu hier pour avoir une idée sur le service et je peux vous dire que je ne suis point déçu. La piscine est propre car bien entretenue. Idem pour les douches. L'espace est ouvert au public tous les jours à l'exception du lundi.

Des maîtres-nageurs supervisent les baigneurs. Cela dit, les parents doivent être vigilants et surveiller leurs enfants en permanence», indique Nizar. Et d'ajouter que l'organisation en dit long sur le bon sens des responsables. «J'ai entendu dire qu'ils planifient les séances selon un nombre bien déterminés de tickets à ne pas dépasser. Une telle mesure sert aussi bien l'organisation, la sécurité et l'hygiène du lieu», renchérit-il.

En quittant la piscine municipale, des familles et des jeunes débarquent en taxis en quête de fraîcheur et de bons moments de détente. Parallèlement, des adolescents viennent de sortir, bruyants et euphoriques, les cheveux mouillés. Leurs rires aux éclats trahissent un ressourcement infaillible.

Il est clair qu'une piscine municipale est susceptible de faire le bonheur des jeunes et des moins jeunes. Place, donc, à la décentralisation de cette expérience afin que toutes les régions puissent en jouir, dans le respect du principe de l'égalité des chances entre tous les Tunisiens, sans exception !