Tunisie: Tourisme - Une saison estivale dynamique

En pleine haute saison estivale, le secteur du tourisme affiche une bonne performance, avec des indicateurs en hausse et une dynamique favorable qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

C'est en substance ce qu'a déclaré le Directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), Mohamed Mehdi Haloui, lors d'une conférence de presse tenue hier au siège du ministère.

Cette rencontre avec les médias visait, -- notons-le --, à contrer une campagne de désinformation qui cible depuis quelque temps le secteur du tourisme sur les réseaux sociaux.

-- D'après les données officielles, le nombre d'arrivées touristiques a dépassé les 5,297 millions entre le début de l'année et le 20 juillet, enregistrant une hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente, et de 16,2 % par rapport à à 2019, année de référence. Les recettes touristiques ont, quant à elles, atteint 3.899,1 millions de dinars, soit une croissance de 8,2 %, tandis que le nombre de nuitées avoisine les 12,363 millions, affichant une progression de 7,1 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Ces chiffres, confirme le responsable, traduisent une activité soutenue du secteur. «Étant un secteur exposé à des facteurs externes, tels que les événements géopolitiques survenus récemment dans la région, nous sommes appelés à faire preuve d'agilité et à être rapides et efficaces pour y faire face», a-t-il souligné.

Les données ventilées par marché émetteur confirment également une dynamique bien ancrée, avec la fidélisation des marchés traditionnels et l'émergence de marchés prometteurs. Ainsi, le nombre de touristes européens a progressé de 10,7%, franchissant la barre des 1,59 million, tandis que celui des Maghrébins (Algériens et Libyens) a augmenté de 9,8%, dépassant les 2,748 millions.

Le marché chinois a, pour sa part, enregistré une hausse de 15%, et le nombre de Tunisiens résidant à l'étranger a atteint plus de 805.000, soit une progression de 7,5%. Insistant sur la fiabilité des chiffres présentés -- collectés et traités par des institutions officielles telles que la BCT et la Direction des frontières et des étrangers --, Haloui a souligné que le tourisme intérieur contribue aujourd'hui à hauteur de 30 % au secteur, en termes de recettes et de dépenses touristiques.

Des investissements touristiques en hausse

Il a également précisé que cette dynamique positive touche aussi l'investissement. 92 intentions d'investissement ont été déclarées, jusqu'au mois de juillet 2025, pour une valeur globale de 943 millions de dinars, dont 600 millions destinés à la région de Tabarka. «Cela reflète la confiance des investisseurs dans la destination Tunisie», a-t-il commenté.

Selon lui, l'activité serait légèrement impactée par les nombreuses campagnes touristiques agressives menées par certaines destinations concurrentes de la région, qui ont bradé leurs prix pour répondre aux récents événements géopolitiques qui l'ont touchée. La Tunisie, toutefois, demeure une destination prisée et privilégiée par les touristes. «Contrairement à ce qui se dit, la Tunisie n'est pas une destination touristique à bas prix. Elle occupe une place importante parmi les destinations de la région», a-t-il affirmé.

Enfin, Haloui a annoncé que le poste frontalier de Maloula a été récemment partiellement rouvert, afin de faciliter les procédures administratives et fluidifier le flux des touristes algériens.