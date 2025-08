Sénégal: Alioune Sarr présente son livre « La République des Carrés - Notto Diobasse Smart City»

Alioune Sarr, maire de Notto Diobasse et ancien ministre, a présenté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis son ouvrage « La République des Carrés - Notto Diobasse Smart City ».

Ce livre propose un modèle de développement pour transformer les communes rurales en pôles de prospérité et d'inclusion, en luttant contre l'exode rural et le chômage des jeunes, tout en améliorant le logement et l'organisation des zones agricoles et industrielles.

Le projet repose sur trois engagements : sécuriser le foncier pour chaque chef de Carré, garantir un logement décent à chaque habitant et créer des emplois durables via des zones agricoles et industrielles. Le concept du « Carré », inspiré des traditions foncières, est présenté comme un levier d'identité et de stabilité sociale.

Alioune Sarr affirme que ce modèle est applicable à toutes les communes du Sénégal et d'Afrique confrontées aux mêmes défis.