Sénégal: Augustin Senghor - « Mes quatre dernières années de mandat doivent être marquées d'une pierre blanche »

À l'ouverture de l'Assemblée générale élective, ce samedi 2 août au Centre international de conférences Abdou Diouf, le président sortant de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tiré un bilan élogieux de son mandat qui connaît son terme. Selon lui, ces quatre dernières années doivent être marquées d'une pierre blanche dans l'histoire du football sénégalais avec le sacre de l'équipe A en 2022.

S'exprimant en marge de la cérémonie de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, le président sortant, a tenu à défendre le bilan des quatre années de son mandat (2021-2025). « C'est durant ce mandat que le Sénégal a goûté pour la première fois au délice d'un sacre continental avec l'équipe première », se satisfait-il de l'exploit, dans la mesure où il estime que le Sénégal avait raté beaucoup de rendez-vous. De plus, Me Augustin Senghor s'est vanté des bonnes performances réalisées par les équipes nationales toutes catégories confondues. « C'est également au cours de ce mandat que nos équipes ont pu conquérir le titre continental », met-il à son actif pour tirer un bilan positif de ce mandat.

À côté du bilan sportif que Me Augustin Senghor juge, sans ambages, élogieux, le candidat à sa propre succession souligne que des efforts ont été faits. « Nous pouvons revendiquer des réalisations importantes dans différents domaines », estime-t-il. Sur le plan des finances, il rappelle que la fédération a atteint des niveaux de revenus historiques. Il en est de même, pour lui, en ce qui concerne les investissements. « Nous avons investi comme jamais dans l'histoire d'une fédération, beaucoup dans les infrastructures de Toubab Dialaw et de Guéréo, et nous continuons à le faire malgré les difficultés », indique-t-il. Selon lui, ces centres Jules François Bocandé et Youssouf Ndiaye sont la clé du succès que connaît notre football à l'international.

Par ailleurs, il s'est réjoui de la structuration du football à la base à travers 5 divisions très dynamiques. Il en est de même pour ce qui est du football féminin. Il souhaite la consolidation de ces acquis.