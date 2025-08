Sénégal: Les attentes de Khady Diène Gaye sur la nouvelle équipe dirigeante de la FSF

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture préside en ce moment l'ouverture de l'Assemblée générale élective pour désigner le prochain patron du football national pour les quatre prochaines années (2025-2029).

Elle attend de la prochaine équipe qui doit prendre la relève qu'elle fasse de l'impulsion et de la professionnalisation du football un moteur de croissance capable de hisser les autres sports.

La tutelle, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, venue présider et en même temps superviser l'Assemblée générale élective, porte un intérêt grandissant à ce scrutin. Dans sa prise de parole, elle est allée droit au but quant à ses attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe appelée à conduire les destinées du football sénégalais pour les quatre années à venir. « J'avais annoncé des mesures phares lors de ma prise de service en avril 2024, parmi lesquelles l'impulsion et la professionnalisation du football occupent une place importante. J'attends de la prochaine étape, à la tête de la fédération, qu'elle en fasse un moteur de croissance capable de hisser les autres sports », déclare-t-elle.

La prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc 2025) va se tenir dans un contexte marqué par une politique de redressement économique, dont le plan a été présenté par le Premier ministre ce 1eᣴ août. À cet égard, et face aux marges financières limitées, le ministre prend les devants en invitant la nouvelle équipe à faire preuve d'efficacité et d'efficience sur les besoins nécessaires pour cette campagne. « Je lance un appel aux futurs élus, à une expression de besoins claire pour une maîtrise parfaite des dépenses que nous aurons à engager pour cette compétition. » Selon elle, cela ne signifie point une volonté d'instaurer l'austérité, mais au contraire une bonne utilisation des ressources publiques.

Toutefois, faisant le point sur la dernière mission dépêchée au Maroc, le ministre tient à rassurer que le standing de l'équipe nationale de football va être maintenu, voire renforcé. À cet effet, elle annonce qu'un bloc de 60 chambres (composées de suites, doubles et simples) est déjà réservé pour accueillir les joueurs, l'encadrement technique et médical afin de les placer dans des conditions optimales de performance.