Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 août 2025

revue de presse

AfroBasket 2025 : Le Sénégal s’écroule encore contre le Nigeria et échouent aux portes de la finale

Longtemps devant au score en seconde période, les Lionnes ont finalement cédé face au Nigeria ce samedi, à Abidjan, en demi-finales de l’AfroBasket (68-75). La performance pharaonique de Cierra Dillard n’a pas suffi pour prendre la revanche. Il faudra se contenter de la médaille de bronze, face au Mali ou le Soudan du Sud.

Les rêves d’un douzième sacre s’envolent, encore. Au bout du suspense, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est inclinée ce samedi soir, face au Nigeria, en demi-finale du Championnat d’Afrique féminin de basketball, pour points. Et pourtant… Dans le Palais des Sports de Treichville, où elles avaient réussi à s’offrir le scalp du pays, la Côte d’Ivoire, deux jours plus tôt, les Lionnes ont compté jusqu’à huit points d’avance à quatre minutes de la fin, avant de s’écrouler littéralement, commettant notamment de nombreuses erreurs au pire moment. (Source Wiwsport)

Burkina Faso : La station de radio privée Omega suspendue pour trois mois

Au Burkina Faso, depuis ce samedi 2 août, la station de radio privée Omega a cessé d’émettre, suite à une décision du Conseil supérieur de la communication. La station de radio a écopé d’une sanction, après une publication dans laquelle un journaliste a qualifié de « junte », les militaires au pouvoir à Ouagadougou.

Le Conseil supérieur de la communication reproche à radio Omega « des propos malveillants et discourtois vis-à-vis des autorités burkinabè et de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne ». (Source RFI)

Afrique du Sud : Des migrants illégaux arrêtés dans les mines

Environ 1000 immigrants illégaux ont été appréhendés dans une mine à Barberton en Afrique du Sud.

L'information de source policière indique un chiffre probablement plus important. C'était vendredi au cours d'opération dénommée Vala Umgodi.

La collaboration entre la police et plusieurs unités de surveillance des mines a débuté le lundi 28 juillet. Les autorités affirment avoir réussi à perturber fortement l'action des miniers illégaux, les forçant à refaire surface. (Source Africanews)

Selon les États-Unis, la RDC et le Rwanda ont défini des principes d’intégration économique

L’accord de paix signé en juin sous l’égide de Washington prévoit un cadre d’intégration économique régional visant à introduire « une plus grande transparence » dans les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.

Le département d’État américain a annoncé cette semaine que des représentants de la RDC et du Rwanda ont « paraphé » à Washington un « texte de principes du cadre d’intégration économique régional », l’une des exigences de l’accord de paix signé à la fin de juin sous l’égide des États-Unis. Ce cadre d’intégration économique régional vise à introduire « une plus grande transparence » dans les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et doit être effectif d’ici la fin de septembre. (Source Jeune Afrique)

Tchad : N’Djaména accueille la 75ᵉ session des ministres de l’ASECNA

La ministre tchadienne des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a été désignée, ce 1ᵉʳ août, présidente du Comité des ministres de l’ASECNA pour un mandat d’un an. Cette nomination a été annoncée à l’issue de la 75ᵉ session du Comité, organisée à N’Djaména, capitale du Tchad.

L’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar) regroupe dix-neuf États africains et représente un pilier de la coordination aéronautique sur le continent. Le Comité des ministres, qui réunit les responsables de l’Aviation civile des pays membres, est l’instance décisionnelle la plus haute de l’organisation. (Source Africapresse)

Centrafrique : La Gambie désignée pour accueillir le Caucus Africain 2026

À Bangui, la capitale centrafricaine, la 20e édition du Caucus africain a officiellement pris fin ce vendredi 1er août. Une rencontre d’envergure, qui a réuni plus de 500 participants issus de 55 pays pour discuter des enjeux clés du développement du continent. La déclaration de Bangui, issue de ces travaux, sera présentée à la prochaine assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale.

Le défis de l’organisation du Caucus africain 2025 à Bangui a été tenu par les autorités de la République centrafricaine. Place désormais à l’édition de 2026 qu’abritera la ville de Banjul en Gambie. (Source Africa 24)

Passeport : Le Gabon, champion de la CEMAC avec 58 destinations sans visa en 2025

Selon l’index international Henley Passport 2025, le passeport gabonais est désormais le plus puissant de la zone CEMAC. Il permet aux citoyens gabonais d’accéder à 58 pays sans visa, confirmant une position régionale enviable et des efforts diplomatiques en matière de mobilité.

Un leadership régional incontesté en matière de mobilité. Dans son dernier classement rendu public au 3e trimestre 2025, le cabinet britannique Henley & Partners place le Gabon en tête des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pour la puissance de son passeport. En effet, les détenteurs d’un passeport gabonais peuvent voyager sans visa préalable dans 58 pays à travers le monde. (Source GabonMediaTime)

Le Togo muscle son armée contre les incursions djihadistes

Dans un contexte régional marqué par une insécurité grandissante, l’armée togolaise poursuit le renforcement de ses effectifs pour faire face à la montée des violences dans le nord du pays.

Vendredi à Kara, 71 élèves officiers, dont 4 femmes, ont reçu leurs épaulettes à l’École de Formation des Forces Armées Togolaises (EFOFAT), intégrant officiellement les rangs des Forces Armées Togolaises (FAT).

Cette 29e promotion intervient à un moment crucial pour la sécurité nationale. Depuis plusieurs années, la région des Savanes, frontalière du Burkina Faso, est la cible d’attaques terroristes récurrentes menées par des groupes djihadistes infiltrés depuis le Sahel. (Source togonews)

Bénin : Décès de l’ancien ministre Nestor Dako

Figure bien connue de la magistrature et de la sphère politique béninoise, Nestor Dako s’est éteint le vendredi 1er août 2025. L’information a été relayée par le journal Le Potentiel, qui précise que le décès serait survenu en Europe.

Magistrat de carrière, Nestor Dako a été appelé à de hautes fonctions sous la présidence de Boni Yayi. Il a notamment été avocat général près la Cour suprême avant d’intégrer l’équipe présidentielle en tant que directeur de cabinet civil. Par la suite, il a été nommé ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions, et porte-parole du gouvernement. Son parcours l’a également conduit à siéger au sein de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arcep) en tant que conseiller. (Source beninwebtv)

Mali : Moussa Mara visé pour atteinte au crédit de l’État (avocat)

L’ancien Premier ministre Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 1er août 2025 à l’issue d’une audition devant le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, à Bamako.

La procédure fait suite à un message publié le 4 juillet 2025 sur le réseau social X (anciennement Twitter), dans lequel il commentait une opération de levée de fonds initiée par les autorités maliennes dans le cadre d’un appel public à l’épargne. Dans cette publication, il évoquait notamment un « endettement intérieur masqué ». Ce message, relayé par de nombreux utilisateurs, avait déjà fait l’objet d’une audition de l’ancien Premier ministre par la Brigade d’investigations judiciaires de Bamako et par le parquet du Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako. (Source apanews)