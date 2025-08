Ile Maurice: Volley-ball (filles) - Viser au moins le podium

La compétition de volley-ball des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) aux Seychelles s'annonce ardue pour nos filles.

Car contrairement aux garçons, elles devront compter avec la présence de La Réunion et de Madagascar. Qui plus est, les Seychelloises seront très motivées du fait d'évoluer à domicile. Mais les protégées du Directeur Technique National (DTN), Zoran Kovacic et de l'entraîneur Nassrullah Loolmahamode peuvent néanmoins viser le podium.

«Je m'attends à ce que les filles soient courageuses et produisent un joli volley lors de ces Jeux de la CJSOI. Nous savons tous que dans la région, La Réunion et Madagascar sont les plus fortes et pour nous, n'importe quelle médaille sera synonyme de succès. Au sein de notre sélection, seule la capitaine Daena Berthelot compte plus de deux ans de pratique, tandis que les Réunionnaises et les Malgaches s'entraînent depuis qu'elles ont 9 ou 10 ans et évoluent dans une ligue junior depuis quatre ans. Cela fait toute la différence», analyse Zoran Kovacic avec lucidité.

Notre sélection féminine n'a eu que quelques matches de compétition ces derniers mois avec la Promotional League, championnat auquel elle a pris part hors-concours aux côtés de deux autres formations uniquement.

Daena Berthelot, capitaine de la sélection, met en avant le bon état d'esprit qui s'est créé.

La capitaine Daena Berthelot, 14 ans, se dit néanmoins contente de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe et du travail qui a été effectué à l'entraînement. «Nous sommes très soudées. En tant que capitaine, je m'assurais toujours que les filles se sentent à l'aise et je les encourageais. Nous nous sommes données à fond pendant la préparation. Il y a eu des hauts et des bas mais nous nous sommes soutenus les uns, les autres et nous avons persévéré. Le DTN, Zoran et le coach Nass nous ont beaucoup aidées à progresser. Personnellement, j'ai commencé à m'entraîner sous la direction de Zoran il y a trois ans. Les autres sont venues par la suite. Certaines ont rejoint le groupe après le festival (réunissant plusieurs collèges) organisé fin 2024. Notre objectif aux Seychelles est de remporter une médaille. Ce serait une belle récompense pour tous les efforts que nous avons consentis pendant de longs mois», confie celle qui est élève au collège de Lorette de Quatre-Bornes.

La sélection

Daena Berthelot (capt.), Shannen Fouquet, Angelina Joseph, Teichi Ng Yu Tin, Chavi Coonlic, Ilina Ramgoolam, Andrea Wong, Tyra Claite, Anne-Laure Lajeunesse, Audreya Lea Perrine, Sheryl Meunier, Aude Ingrid Léopold

Entraîneurs : Zoran Kovacic et Nassrullah Loolmahamode

Les poules

A : Mayotte, Madagascar, Maurice

B : Réunion, Seychelles