Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar se fait peur mais conserve le maillot jaune

Kimberley Le Court-Pienaar est parvenue à conserver le maillot jaune à l'issue de la 7e étape du Tour de France Femmes, hier. Toutefois, la championne de Maurice a eu chaud. Distancée par les autres favorites dans la dernière difficulté de la journée, le col du Granier (2e catégorie), elle a pris tous les risques dans la descente qui a suivi pour recoller. Sixième à l'arrivée à Chambéry, la Mauricienne garde ses 26 secondes d'avance sur la Française Pauline FerrandPrévot, sa dauphine au classement général.

Le maillot jaune donne des ailes, dit-on. C'est peut-être ce qui a aidé Kimberley Le Court-Pienaar à le conserver sur ses épaules hier. Notre compatriote s'est retrouvée dans une situation compliquée. Alors que Maeva Squiban rejoint le groupe se trouvant aux avant-postes, Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) passe à l'attaque et Kimberley Le Court-Pienaar n'arrive pas à suivre.

Mais la porteuse du maillot jaune n'abdique pas. La Mauricienne va faire montre de son mental d'acier. Elle entame la descente, à 17 km de l'arrivée, avec deux minutes de retard sur Squiban, qui a signé sa deuxième victoire d'étape consécutive, et une trentaine de secondes sur ses adversaires du classement général. Le Court-Pienaar parvient à reprendre celles-ci à l'entame des cinq derniers kilomètres pour conserver sa précieuse tunique.

«En réalité, cela fait quelques jours que je traverse une période difficile, mais j'essayais de le cacher pour faire du mieux possible. J'ai vraiment une belle équipe autour de moi. Dans la dernière montée, c'était vraiment difficile. Mon corps m'a lâché, mais je n'ai jamais renoncé ensuite. Jusqu'au sommet, je me suis focalisée sur mon tempo, mes valeurs (sur son compteur).

Ensuite, j'ai dû faire la meilleure descente de ma vie. Toute l'équipe a travaillé si durement durant la semaine que c'est vraiment difficile de renoncer. Tu ne veux pas les décevoir, décevoir tous les gens qui sont venus pour me voir depuis Maurice et d'outre-mer pour me supporter. J'ai puisé très loin pour me battre. J'ai un mental très fort, c'est un avantage que j'ai. Je connaissais la descente, je l'ai reconnue avec l'équipe. Je devais faire la meilleure descente de ma vie tout en essayant de ne pas mourir plusieurs fois dans les épingles, et j'ai pu faire la jonction», a confié Kimberley.

A la question de savoir si elle pense pouvoir garder le maillot jaune jusqu'au bout, la Mauricienne répond : «Je ne sais pas. Cela dépend de comment je récupère ce soir et cette nuit (hier). On voit jour après jour. Ma coéquipière Sarah (Gigante) est vraiment en bonne forme. Je pense qu'elle se sent très à l'aise et relax depuis le début du Tour. Je pense qu'il y aura un feu d'artifice demain (aujourd'hui).» Définitivement, l'étape reine prévue aujourd'hui promet du spectacle. Avec le col de Plainpalais (1ère catégorie) au début et l'ascension de La Madeleine (18,6 km à 8,1% de moyenne), cette 8e étape déterminera, selon toute probabilité, la lauréate de cette édition 2025 !

Classements

7e étape (Bourg-en-Bresse - Chambéry, 159,7 km)

1.Maeva Squiban (UAE Team ADQ) 3h58:26 ;

Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) à 0:51 ; Ruth Edwards (Human Powered Health) m.t ; Shirin Van Androoij (LidlTrek) à 0:53 ; Dominika Wl̸odarczyk (UAE Team ADQ) à 1:00 ; Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) m.t

Général

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) 22h28:31 ;