Ile Maurice: Volley-ball (garçons) - De réelles chances de médaille d'or

La sélection masculine de Maurice a des chances réelles de médaille d'or lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) aux Seychelles. Ceci du fait que deux nations phares de la région, nommément La Réunion et Madagascar, n'ont pas engagé d'équipe.

Certes, les Seychelles évolueront devant leur public et seront un adversaire coriace et il ne faut pas non plus sousestimer les Comores et Mayotte mais la possibilité d'un sacre existe véritablement. De plus, la sélection a bénéficié d'une bonne préparation sous la férule du Directeur Technique National (DTN), Zoran Kovacic et de l'entraîneur Christian Sandian.

«Les premiers éléments de ce groupe de joueurs ont commencé à s'entraîner au sein de notre structure de jeunes en novembre 2023. L'objectif est d'avoir une équipe compétitive au niveau du continent africain. Les Jeux de la CJSOI sont donc une étape pour ces jeunes et elle est importante. J'espère de tout coeur qu'ils vont réaliser un bon résultat aux Seychelles. Cela me rendrait très fier. Il faut en profiter parce que les compétitions internationales sont rares pour nos joueurs, les Jeux des îles de l'océan Indien mis à part, en raison des contraintes budgétaires. Il y aura sans aucun doute une belle lutte et il faudra, selon moi, se méfier des Comores car elles ont de nombreux bons joueurs qui pratiquent à la fois le volley en salle et le beach volley. Ils jouent beaucoup de matches et possèdent donc de l'expérience», indique Zoran Kovacic.

Le capitaine Kellan Lal est déterminé à briller en terre seychelloise.

Le capitaine Kellan Lal, qui est déjà titulaire au Quatre-Bornes VBC en première division, à l'âge de 16 ans et demi, veut briller dans l'archipel. «Mon rôle de capitaine, je le prends très au sérieux. J'ai la responsabilité de soutenir mes coéquipiers sur le terrain. Il faut que je me comporte en leader pour pouvoir relancer l'équipe quand elle est en train de baisser pied pendant un match. La préparation a été dure surtout la dernière partie avant le départ. Mais il fallait intensifier les entraînements afin que nous soyons prêts pour la compétition aux Seychelles. Il a fallu s'accrocher et on l'a fait car nous voulons décrocher une médaille, et de préférence l'or, lors de ces Jeux de la CJSOI. D'un point de vue personnel, j'aimerai être élu meilleur joueur ou meilleur attaquant de la compétition», a confié Kellan Lal, capitaine de la sélection.

Cette sélection a pris part au championnat de division 2A hommes hors-concours et a donc eu un frottement intéressant. Cela leur a permis de développer une bonne cohésion, chose qui leur sera utile aux Seychelles.

La sélection

Kellan Lal (capt.), Jean Noah Perrine, Chrisnoe Jolicoeur, Djamel Saint-Pierre, Keziah Anaudin, Xavier Bouton, Ryan Jottun, Adyen Miniopoo, Aldrick Lafrance, Matheo Rosa, Kishen Narayanen, Charles Li Wan Po

Entraîneurs : Zoran Kovacic et Christian Sandian

Les équipes participantes

Comores, Maurice, Mayotte, Seychelles