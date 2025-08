Ile Maurice: Le «Finance Bill 2025» adopté avec amendements

Le Finance Bill 2025 a été adopté avec amendements ce vendredi 1eᣴ août à l'Assemblée nationale. Ce texte législatif introduit des modifications à une soixantaine de lois en vigueur, dans le sillage des mesures budgétaires annoncées pour l'exercice 2025-2026. À l'issue de cette dernière séance, les travaux parlementaires ont été suspendus. La reprise est prévue pour le mardi 7 octobre à 11h30, marquant ainsi une pause parlementaire d'environ deux mois.

⬛ Paul Bérenger : «Faire payer les plus riches pour aider les plus vulnérables»

Le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, a réaffirmé que la priorité du gouvernement est de réduire la dette publique tout en assurant la justice sociale. Il a mis en avant l'Income Support Scheme de Rs 10 000 pour les ménages les plus démunis, financé à hauteur de Rs 9 milliards sur cinq ans. Il a aussi annoncé la réforme du Disability Allowance, rectifiant une injustice subie par Jane Constance.

Il a défendu la surtaxe temporaire sur les hauts revenus et les grandes entreprises (Rs 6 milliards), nécessaire selon lui pour financer ces mesures sociales sans nuire à l'économie. Un Fiscal Responsibility Act sera introduit pour garantir une gestion rigoureuse.

Ce budget, selon lui, marque un tournant historique : «Un effort aujourd'hui, un engagement pour demain.»

⬛ Arvin Boolell : «Le pays a besoin de rigueur, pas de promesses populistes»

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a salué le Finance Bill comme essentiel pour rétablir la santé financière du pays, tout en dénonçant la gestion budgétaire du précédent gouvernement MSM, qu'il accuse d'avoir maquillé les chiffres.

Il a mis en avant la clause 47, instaurant un suivi électronique de la dette publique et la clause 57, réformant le secteur sucrier pour plus de responsabilité, notamment en matière de reconversion des terres et de salaires.

Pour éviter une crise à la grecque, il appelle à plus de discipline budgétaire, d'innovation et de bonne gouvernance, tout en garantissant le respect des droits des travailleurs. Il considère ce projet de loi comme une étape vers leredressement économique et la justice sociale.