Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Nous veillerons à ce que chaque Mauricien reçoive les bénéfices de la reprise»

«Acceptons les réformes non pas comme un fardeau mais comme une fondation. Grâce à ces projets de loi, nous agissons avec empathie et un sens clair des responsabilités pour sauver l'île Maurice de l'abîme.» C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Navin Ramgoolam ce vendredi 1eᣴ août à l'Assemblée nationale dans son summing-up sur le Finance Bill, le Rodrigues Regional Assembly (Amendment) Bill et l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill. Le premier a été voté avec amendements tandis que les deux autres ont été votés sans amendements.

Le chef du gouvernement est revenu sur le contexte très difficile dans lequel le Budget 2025-2026 a été préparé et a une nouvelle fois été très critique envers l'ancien régime et son ministre des Finances, responsable selon lui de l'état critique de l'économie en 2025 avec notamment une dévaluation sans précédent de la roupie, et une inflation galopante qui ont affecté la vie de toute la population. «Suite à la mise en oeuvre de nouvelles mesures de politique monétaire par la Banque de Maurice, désormais indépendante, la valeur de la roupie est plus stable. En fait, la roupie s'est appréciée face au dollar.»

Sur la controverse engendrée par la décision du relèvement de l'âge éligible pour avoir droit au Basic Retirement Pension, de 60 à 65 ans, le Premier ministre a insisté que cette mesure va s'étaler sur cinq ans.

Il a aussi rappelé que les nombreuses allocations accordées sous le CSG par l'ancien gouvernement devait prendre fin le 30 juin 2025 de manière abrupte. «En tant que gouvernement compatissant, nous veillons à ce que l'allocation CSG soit progressivement supprimée au cours des trois prochaines années», a dit le Premier ministre. Il a aussi ajouté que toutes les personnes qui sont enregistrées dans le Social Registry vont continuer à bénéficier de ces allocations, ce qui inclue également la Independence Allowance. Il n'a pas oublié aussi de rappeler que le gouvernement a décidé de ne pas augmenter la TVA malgré le contexte très difficile.

Sur la taxation, Navin Ramgoolam a fait mention qu'environ 81% des salariés ne sont désormais plus taxables sur le revenu et que 75 000 personnes touchant entre Rs 500 000 et Rs 1 million paieront moins d'impôt.

«Alors que nous demandons à chaque Mauricien de contribuer aux efforts nationaux pour sauver Maurice de l'abîme, nous veillerons également à ce que chaque Mauricien ait accès aux bénéfices de la reprise et que les retombées de la croissance touchent tout le monde, pas seulement quelques privilégiés», a conclu le Premier ministre.

Après l'adoption des trois projets de lois, l'Assemblée nationale a été ajournée au 7 octobre 2025.