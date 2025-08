Ile Maurice: La défense plaide l'arrêt de la procédure après les révélations des «Moustass Leaks»

Le député de l'opposition Adrien Duval a déposé en cour, hier, une requête pour mettre fin au procès qui lui est intenté. Ses avocats, Meᣵ Jacques Panglose et Avineshwar Dayal, avancent un abus de procédure en raison de la diffusion des enregistrements connus sous le nom de Moustass Leaks. Ces fuites, qui ont fait grand bruit l'année dernière, laisseraient entendre l'existence d'un complot visant à fragiliser Adrien Duval, ce qui, selon la défense, remet en cause la régularité de l'enquête et la neutralité de certains enquêteurs.

La poursuite, représentée par Me Damodarsingh Bissessur, Senior State Counsel, s'oppose à la requête. L'audience sur la motion est fixée au 15 août 2025 devant la cour de district de Rose-Hill.

Adrien Duval fait face à quatre accusations : refus de se soumettre à un alcootest et à un test urinaire, conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale et coups et blessures involontaires infligés par imprudence à une habitante de Phoenix lors de l'accident survenu le 21 septembre 2022 au niveau du pont Mattar, à Ébène. Il a plaidé non coupable et nie toute responsabilité intentionnelle.

Les avocats de la défense affirment par ailleurs que douze documents cruciaux, tels que le plan de l'accident, des photos et des rapports de la Scene of Crime Office, ne lui ont pas été remis à temps, ce qu'ils considèrent comme une irrégularité majeure. Ils soutiennent avoir sollicité ces pièces dès juin 2024, mais plusieurs n'étaient toujours pas disponibles un an plus tard. Selon eux, ces manquements, combinés aux révélations des Moustass Leaks, justifient la radiation pure et simple de l'affaire.

À sa sortie de la cour, Me Jacques Panglose a déclaré à la presse que l'équipe légale d'Adrien Duval avait apporté des précisions sur l'impact de la diffusion des Moustass Leaks dans cette affaire et que ces éléments serviraient de base aux arguments sur la motion pour abus de procédure. L'avocat a indiqué avoir demandé à la poursuite que toutes les personnes citées dans ces enregistrements et pertinentes à l'affaire soient convoquées comme témoins en cour, mais que cette requête n'a pas eu de suite. Pour lui, ce qui ressort des Moustass Leaks démontre clairement qu'il y a eu perversion de la conduite de l'enquête.

La diffusion de ces enregistrements a ravivé le dossier : des voix attribuées à des hauts gradés de la police y laissent entendre qu'une manoeuvre aurait été orchestrée pour nuire à Adrien Duval. Ses avocats réclament depuis un certain temps déjà qu'une enquête indépendante soit ouverte par le Directeur des poursuites publiques pour vérifier si l'instruction a été menée de manière impartiale. L'audience du 15 août prochain permettra au tribunal de se prononcer sur ces arguments.