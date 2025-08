Algérie: Jeux scolaires Africains - Coup d'envoi à Sétif de la compétition de taekwondo avec la participation de 12 pays

SETIF — Le coup d'envoi de la compétition de taekwondo, organisée dans le cadre des 1ers Jeux scolaires africains qu'abrite l'Algérie du 26 juillet au 5 août, a été donné, samedi à la salle omnisports de l'Ecole nationale des sports olympiques (ENSO) de Sétif, avec la participation de 12 pays.

Smail Zitouni, directeur de cette compétition, a indiqué à l'APS que les combats ont débuté dans une parfaite organisation, avec la participation de 80 athlètes représentant 12 pays africains, en l'occurrence la Tunisie, la Libye, le Gabon, le Soudan du Sud, l'Egypte, l'Eswatini, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Ghana, la Guinée et l'Algérie.

Précisant que les compétitions se dérouleront dans 10 poids (5 pour les garçons et autant pour les filles), il a ajouté que le programme de la première journée comprend, en plus des éliminatoires, 6 finales de "Kyorugi" (nom donné aux combats de taekwondo) qui mettront en lice des taekwondoïstes de - 45 kg, - de 50 kg, - de 55 kg et - de 73 kg, chez les garçons, et de - de 44 kg, - de 49 kg et + de 63 kg chez les filles.

Quatre (4) autres finales sont au programme de la deuxième journée (dimanche) pour les poids de - de 63 kg et de + de 73 kg chez les garçons et de - de 55 kg et de - de 63 kg chez les filles, tandis que la 3ème journée ne comportera qu'une finale, en plus des éliminatoires de "Poomsae" (forme de combat codifiée contre un adversaire imaginaire).

Le président de la Confédération africaine de Taekwondo, Idé Issaka, a salué, dans une déclaration à l'APS "les grands efforts déployés par les autorités supérieures algériennes pour développer le sport scolaire en Afrique", avant de relever "l'excellente organisation de ces jeux".

De son côté, le président de la Fédération algérienne de cette spécialité, Yazid Benallaoua, a déclaré que le niveau technique de la première journée est "très élevé du fait de la présence de plusieurs équipes fortes comme l'Egypte et la Tunisie qui comptent dans leurs rangs des champions du monde, en plus de la Côte d'Ivoire et du Gabon", ce qui devrait donner lieu, selon lui, à "des Kyorugi très intenses".

Il a également considéré que ces jeux scolaires continentaux représentent une "étape importante" pour préparer les compétitions internationales à venir, comme les Jeux africains de la jeunesse, qualificatifs pour les olympiades de 2026.