Algérie: La mise en oeuvre du renforcement des lignes aériennes intérieures entamée dans les prochains jours

EL-OUED — Le ministre des Transports, Said Sayoud, a affirmé, samedi depuis la wilaya d'El-Oued, que l'entame de la mise en oeuvre du renforcement des lignes aériennes intérieures, actuellement dans ses dernières retouches par les services centraux, interviendra dans les prochains jours.

Le ministre, qui était accompagné du Directeur général des Douanes algériennes, le général-major Abdelhafidh Bekhouche, a indiqué que les pouvoirs publics s'attèlent à la mise en oeuvre de ce projet crucial, à travers l'augmentation du nombre de liaisons intérieures pour une "bonne prise en charge" des attentes du citoyen, plus particulièrement via l'augmentation du nombre de vols et l'ouverture de nouvelles dessertes, en adéquation avec les spécificités des régions, notamment celles du Sud.

Le projet s'amorce avec la création d'une nouvelle compagnie aérienne de lignes intérieures, en application des instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné le ministre des Transports, après avoir écouté, à l'aéroport international Abdelkader Lamoudi, un exposé sur les réalisations du secteur des transports, ainsi que d'amples explications sur le projet d'extension de cette infrastructure aéroportuaire visant à mieux répondre aux exigences des voyageurs.

Et de souligner que ce projet n'est possible qu'avec le renforcement de la flotte d'aéronefs du transporteur national Air-Algérie, raison pour laquelle, a-t-il dit, une première mesure a été prise d'intégration de la flotte de Tassili Airlines, composée de 15 appareils, dont sept (7) de grande capacité, en attendant la réception, à compter de septembre prochain, des premiers appareils parmi les seize (16) devant être importés pour améliorer les prestations de transport aérien de voyageurs.

Concernant les démarches entreprises en prévision de l'ouverture de nouvelles lignes intérieures pour une bonne prise en charge des attentes des citoyens des différentes wilayas, notamment du Sud, M. Sayoud a fait état de correspondances adressées par ses services aux différents walis pour les impliquer, ainsi que les parlementaires et les représentants de la société civile concernés par le transport aérien, en vue de connaitre leurs suggestions à ce sujet.

Sur un autre registre, plus précisément les doléances des opérateurs économiques concernant l'exportation de leurs produits, notamment les agriculteurs, le ministre des Transports a révélé la tenue prochaine d'une séance de travail regroupant les opérateurs économiques et le directeur général d'Air-Algérie en vue de rechercher les mécanismes idoines d'exportation, par voie aérienne, de la production nationale et établir une feuille de route susceptible d'apporter les solutions appropriées à cette question.

S'agissant du contrôle technique des véhicules, le ministre a mis l'accent sur la rigueur et le sérieux dans la prise en charge de la question, tout en couplant le volet sensibilisation au contrôle technique pour réduire les accidents de la circulation, qui ont connu une hausse entrainant des pertes humaines et matérielles importantes.

De son côté, le DG des Douanes, M. Bekhouche, a affirmé, lors de la visite du poste frontalier terrestre Taleb-Larbi (80 km Est d'El-Oued), que ses services s'emploient à l'amélioration du service public, et que des projets de nouvelles installations ont été inscrits pour améliorer l'efficacité des prestations assurées.

Le ministre des Transports, accompagné du DG des Douanes, a présidé, par ailleurs, une cérémonie de remise de huit (8) bus à l'entreprise publique de gestion du transport urbain et suburbain, pour assurer de meilleures prestations de transport collectif.