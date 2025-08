Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha honore les Cadets de la nation lauréats du Baccalauréat et du BEM

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, samedi, une cérémonie de distinction en l'honneur des Cadets de la nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2025, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Suite aux remarquables résultats obtenus par les Cadettes et les Cadets de la nation aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen, session juin 2025, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a présidé ce samedi 2 août 2025, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des Cadets de la nation, lauréats de cette session", précise la même source.

Etaient présents à cette cérémonie, le Général de Corps d'Armée, Commandant des Forces terrestres, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces et de la Garde républicaine et de la Gendarmerie nationale par intérim, les chefs de départements du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, le Contrôleur général de l'Armée, les directeurs et chefs des services centraux, ainsi que les parents des élèves primés.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle "il a tenu à transmettre, aux cadettes et cadets lauréats, les félicitations de Monsieur le président de la République, pour les excellents résultats obtenus par les écoles des Cadets de la nation, lors de cette session".

Le Général d'Armée a tenu, à son tour, à adresser aux cadets "ses félicitations les plus sincères pour leur remarquable réussite".

"En cette heureuse occasion, il m'est agréable de m'adresser à vous, cadettes et cadets de la nation lauréats, pour vous transmettre les félicitations de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui vous souhaite davantage de réussite et de succès dans votre parcours scolaire et professionnel, en ce que vous êtes les futurs cadres de l'Etat algérien et de l'ANP", a-t-il indiqué.

"Je tiens à mon tour à vous présenter, ainsi qu'à tous vos camarades, qui ont réussi à décrocher ces deux diplômes, mes félicitations les plus sincères pour cet exploit, qui constitue, avant tout, le fruit de vos efforts et de votre persévérance dans l'apprentissage des sciences, tout au long de l'année scolaire, puis le résultat naturel de l'attention particulière accordée par le Haut Commandement de l'ANP aux écoles des Cadets de la nation et leurs élèves", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a fait mention des Cadettes de la nation qui, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%, en soulignant que "le Haut Commandement de l'ANP oeuvrera à les encourager, en veillant à réunir pour elles toutes les conditions nécessaires à la réussite, l'excellence et la créativité aussi bien dans leur parcours scolaire que professionnel".

"En cette heureuse occasion, je tiens à faire mention des remarquables résultats obtenus par les Cadettes de la nation qui, à l'instar des années précédentes, ont obtenu un taux de réussite de 100%, réaffirmant ainsi leur volonté inébranlable pour réussir", s'est-il réjoui.

"Ainsi, je tiens à leur adresser mes félicitations les plus vives, en les exhortant à oeuvrer à exceller et à réaliser davantage de réussites, en gardant à l'esprit que le Haut Commandement de l'ANP les encouragera toujours, en veillant à réunir pour elles toutes les conditions de réussite, d'excellence et de créativité aussi bien dans leur parcours scolaire que professionnel", a indiqué le Général d'Armée, avant d'honorer les cadettes et cadets lauréats.

A la fin de la cérémonie, l'occasion a été donnée à une cadette et un cadet pour prononcer deux allocutions au nom de leurs camarades, avant que le Général d'Armée ne prenne une photo souvenir avec les Cadets honorés et leurs familles.