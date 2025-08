Algérie: Tlemcen - Les camps d'été, une opportunité pour encadrer et attirer les jeunes

TLEMCEN — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a souligné, jeudi, dans la wilaya de Tlemcen, l'importance des camps d'été pour les adolescents, étant une opportunité pour attirer et encadrer les jeunes.

Lors de sa visite au centre de vacances et de loisirs pour adolescents dans la commune de Marsa Ben M'hidi, qui accueille 50 jeunes de la wilaya d'El- Bayadh âgés de 15 à 17 ans, M. Hidaoui a souligné que la relance des camps d'été destinés aux adolescents s'inscrit dans la nouvelle stratégie du ministère, qui repose sur "l'attraction, la structuration et l'encadrement des jeunes algériens afin qu'ils interagissent avec les différents programmes proposés par ces structures", indiquant que "l'initiative sera généralisée l'année prochaine".

Le ministre a affirmé que cette expérience a été "couronnée de succès" dans la wilaya de Tlemcen, eu égard au "nombre important d'adolescents accueillis, la qualité des programmes qui leur sont proposés et leur interaction positive avec ces activités".

Les programmes mis en place dans ces camps d'été, a-t-il ajouté, sont axés principalement sur "le renforcement de l'esprit patriotique, des valeurs de citoyenneté, de civisme et du travail" et vise à "développer chez les jeunes des savoir-faire, tels que ceux qui se rapportent à la communication et l'autonomie, ce qui permet d'encadrer et de structurer les jeunes afin qu'ils soient à l'abri des fléaux sociaux, tout en soutenant leur pays face à toutes les tentatives de déstabilisation".

Par ailleurs, M. Hidaoui a indiqué que son département ministériel a pris en charge, dans des camps d'été, 2 000 enfants de la communauté nationale à l'étranger dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de "renforcer l'esprit patriotique chez les enfants de la diaspora, qui ont salué cette initiative qui leur a offert l'opportunité de découvrir l'Histoire de leur pays et ses potentialités".

Au cours de cette visite, le ministre a honoré les lauréats des examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen (BEM) de la wilaya. Il a également présidé, au musée du Moudjahid, une rencontre avec plus de 100 enfants de la communauté nationale à l'étranger, et a visité la maison de jeunes de la commune de Maghnia et la maison de jeune de plage de la commune de Marsa Ben M'hidi.