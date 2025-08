Madagascar: Basketball-Sommet U20 garçons - Levée de fonds pour Fandrefiala

L'équipe U20 garçons de Fandrefiala, championne en titre de la ligue d'Analamanga, participera au Championnat de Madagascar qui se tiendra à Arivonimamo du 23 au 31 août prochain.

Une première apparition dans cette catégorie pour les protégés de Coach Cyrille Rasoloarijaona, qui ambitionnent de marquer les esprits. Solide et soudée, la formation est composée de jeunes talents qui évoluent ensemble depuis 2022, année où ils ont remporté le titre national en U16. Seules deux nouvelles recrues ont intégré le groupe, qui conserve sa cohésion et son esprit de conquête.

Portés par leur parcours et leur détermination, les joueurs espèrent prolonger leur dynamique et viser le sacre national. Malgré leur potentiel, les U20 garçons de Fandrefiala disposent de moyens financiers limités. Comme les autres catégories du club, ils lancent un appel à la solidarité de leurs supporters, amis et partenaires pour les aider à prendre part au sommet national. Une soirée de levée de fonds est ainsi organisée le jeudi 14 août à l'Espace Riantsoa Andrefan'Ambohijanahary, à partir de 19 heures.

Au programme : animations, karaoké et dancing avec Tojo Guitariste, invité par le club pour l'occasion. « Tout le monde est convié à cette soirée de soutien », a déclaré Andriamoria Andrianina, parent et membre du comité d'organisation. Le club Fandrefiala est engagé dans plusieurs catégories, des U10 jusqu'aux N1A. Les U16 filles ont récemment remporté le titre national à Tamatave, tandis que les U14 filles et garçons sont actuellement en compétition à Antsirabe, toujours dans le cadre du championnat de Madagascar.