Sénégal: Bakel - 25 élèves jeunes initiés à l'entrepreneuriat

Bakel — Vingt-cinq élèves pensionnaires des centres de formation professionnelle (CFP1 et CFP2) ont bénéficié d'une formation de trois jours en entrepreneuriat, financé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), a appris l'APS.

"Ils sont au nombre de 25 apprenants à avoir bénéficié de cette formation dont 15 pour le CFP2 et 10 pour le CFP1", a déclaré Mamadou Lamine Badji, directeur du CFP2, vendredi lors de la cérémonie de clôture de cette formation

La rencontre a été présidée par Abdou Diallo, représentant l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bakel, en présence du directeur du Centre départemental d'éducation populaire et sportif (CDEPS) de Bakel.

Durant trois jours, les élèves ont reçu les bases de l'étude du marché, l'élaboration d'un business plan et le développement de l'entreprise par des formateurs de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), a expliqué M. Badji.

"L'entrepreneuriat est un module, mais au niveau des centres, nous n'avons pas de formateur spécialisé dans cette discipline. Nous avons sollicité le groupe de recherche et développement durable (GRDR), pour un accompagnement financier dans la formation", a ajouté Mamadou Lamine Badji.

Il a également appelé l'ANPEJ à davantage accompagner ces jeunes pour qu'ils concrétisent leurs efforts. "Si demain, ils ne choisissent pas l'emploi salarié, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les métiers où ils étaient formés", a-t-il martelé.

Prenant la parole Serigne Saliou Diouf, conseiller en emploi à l'ANPEJ de Bakel a rassuré ces élèves sur un accompagnement dans les secteurs, d'emploi salarié, de l'auto emploi tout en les invitant à visiter les services qu'offre le pôle emploi.

"D'habitude l'ANPEJ finance en numéraire, mais maintenant on donne des subventions. On a eu à subventionner 4 jeunes à Bakel. On donne des matériels, on vous accompagne et on ne rembourse pas", a fait savoir M. Diouf