Sénégal: Une marche pour faire découvrir les aires géographiques du Fouta et du Ferlo

Ourossogui — L'Association Europe-Afrique pour le développement par l'échange (AEADE), annonce effectuer une marche dans le but de faire découvrir à des jeunes français et sénégalais, les aires géographiques du Fouta et du Ferlo.

Cette procession partie de Barkédji, dans le département de Linguère (Louga), va prendre fin à Bow, un village du Dandé Mayo Sud, dans le département de Kanel (Matam).

"Nous sommes à notre quatrième édition de cette marche dénommée "Sac à dos", dont le but est d'aller se perdre un peu, faire de la résilience, découvrir les différentes communautés que nous avons ici au Sénégal et repartir avec beaucoup d'images et de souvenirs. Cela permettra aux jeunes, une fois rentrés de pouvoir apprendre de ce qu'ils ont vu", a dit Aida Ndiaye, Directrice exécutive de l'AEADE.

S'exprimant samedi à l'étape de Ourossogui, elle a rappelé que cette initiative devrait constituer une manière pour tous les participants de revenir aux sources et à l'essentiel, loin des luxes de la capitale, pour "repartir encore plus forts".

Mme Ndiaye ajoute qu'un nombre de kilomètres de marche est fixé chaque jour par les initiateurs. Une fois le nombre de bornes atteintes, le participant se débrouille pour poursuivre son chemin à bord d'une moto, d'un véhicule et d'une charrette.

"Pour le premier jour, nous avons marché 7 kilomètres, 14 pour le deuxième, 21 pour aujourd'hui et 2 pour demain, le dernier jour qui va nous conduire à Bow, notre point de chute", a soutenu Aïda Ndiaye.

Cette marche permet aux jeunes de découvrir les aires géographiques, économiques et sociales qui existent dans la région de Matam et une partie du département de Linguère, a expliqué Oumar Ndiaye, responsable du Pôle éducatif de l'AEADE,

Selon lui, le gros lot des soixante participants vient de la France, le reste de Dakar avec des athlètes membres de Spécial Olympics, de la Maison du Rugby et du Village Pilote.

"Tous ces jeunes sont accompagnés d'éducateurs de l'association qui sont là pour encadrer, veiller à la sécurité morale, physique des participants tout le long de la marche qui nous pousse à aller au fond de nous-mêmes, de créer des liens entre jeunes et responsables", a soutenu M. Ndiaye.

Des foras intergénérationnels sont également organisés tout le long du chemin, notamment à Ranérou sur la consommation de la drogue appelée "Boul faalé" et à Danthiady qui a porté sur la délinquance juvénile.

D'autres activités se tiendront à Thiempeng, à Thialy et à Bow pour montrer les facettes culturelles du Dandé Mayo. Un don de médicaments sera fait au profit du poste de santé de Bow, a-t-on appris des initiateurs.

Créée en 1998, l'AEADE prend en charge l'éducation, le redressement et la réinsertion d'enfants en difficultés que leur confie un juge français pour une durée de trois mois à cinq ans.