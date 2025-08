Madagascar: Pollution plastique - 350 ONG francophones appellent à un traité mondial ambitieux

Une réclamation légitime et répondant aux urgences mondiales actuelles pour ce qui est de la lutte contre les pollutions plastiques.

Un front commun inédit. A quelques encablures de la dernière phase des négociations du traité mondial sur les plastiques, 350 organisations francophones, réparties dans 40 pays et territoires, haussent le ton. Via une lettre ouverte, celles-ci exigent un accord ambitieux, contraignant et centré sur la réduction de la production plastique à la source. Et le ton est donné, «un traité ambitieux qui réduit la production de plastique et bannit les substances dangereuses, c'est protéger les écosystèmes, préserver la santé humaine, lutter contre le changement climatique, améliorer la gestion des déchets et réduire les fuites de plastique dans l'environnement. Nous devons résoudre la crise plastique à l'INC 5.2», tonne Anas Seko, Fondateur de SEKO Green (une entreprise sociale et solidaire spécialisée dans la communication environnementale).

Collective

Lancée par Objectif Zéro Plastique (France), Seko Green (Bénin), le CRAC (Sénégal) et La Terre ne Trahit Jamais (Côte d'Ivoire), cette initiative entend combler un vide. Celui du manque d'acteurs francophones présents à la table des négociations. Pour des raisons financières, administratives ou politiques, nombre d'entre eux sont exclus. Cette lettre devient alors leur voix collective. Les ONG appellent ainsi « à la réduction du plastique vierge, à la protection de la santé humaine et de l'environnement, et à des financements équitables, notamment de la part des pays industrialisés. » Elles exigent également « une transition juste pour les communautés marginalisées » et dénoncent le « colonialisme des déchets ». Refusant les fausses solutions, elles promeuvent le réemploi plutôt que le recyclage ou l'incinération, et demandent que le traité puisse évoluer à la majorité. À Genève, elles espèrent faire entendre l'ambition d'une majorité mondiale, face à la résistance d'une minorité d'intérêts.