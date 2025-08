Madagascar: Sommet d'Addis-Abeba - Appui des Nations unies à Madagascar sur les systèmes alimentaires

Madagascar a participé activement au 2e bilan du Sommet des Nations unies sur les Systèmes alimentaires appelé UNFSS +4, qui s'est tenu récemment à Addis-Abeba en Ethiopie.

La Grande île a été représentée par la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Souveraineté alimentaire Tahian'ny Avo Razanamahefa. Organisé conjointement par l'Éthiopie et l'Italie, l'objectif de cet événement d'envergure internationale vise à évaluer à l'échelle mondiale les progrès réalisés 4 ans après le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 tout en renouvelant les efforts collectifs déployés en vue d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires. En outre, « ce Sommet dit UNFSS + 4, sert également de plateforme de réflexion, de responsabilisation et de mobilisation des investissements dans la transformation des systèmes alimentaires, en mettant l'accent sur des approches multi-acteurs et multisectorielles inclusives, durables et résilientes », a-t-elle soulevé. A cette occasion, l'Organisation des Nations Unies à travers ses différentes agences, s'engagent à appuyer Madagascar en se conformant à ses politiques générales de l'Etat touchant différents secteurs d'activité afin de contribuer à l'atteinte de son autosuffisance alimentaire.

Discussions de haut niveau

Parmi ses agences onusiennes, on peut citer, entre autres, la FAO (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture), le PNUD (une agence chef de file des Nations Unies pour le développement), le FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole), le PAM (Programme Alimentaire Mondial) et l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Ce renforcement de l'engagement de l'ONU d'appuyer Madagascar fait suite aux discussions de haut niveau effectuées par la Secrétaire d'Etat chargée de la Souveraineté Alimentaire Tahian'Ny Avo Razanamahefa avec ses différents partenaires, en marge de la cérémonie officielle co-présidée par le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed Ali et son homologue italien qui plus est la présidente du conseil des Ministres, Giorgia Meloni. Elle a rencontré notamment la vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, la directrice exécutive de PAM, Cindy Mc Cain et le président du FIDA, Alvaro Lario ainsi que la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordonnatrice du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN).

Avancées majeures

Dans le cadre de ces discussions de haut niveau, la Secrétaire d'Etat chargée de la Souveraineté Alimentaire a exposé les avancées majeures de la Grande île en matière de transformation de ses systèmes alimentaires. A titre d'illustration, « le pays mise sur l'amélioration de la production agricole surtout le riz en utilisant des semences de qualité et de nouvelle technologie agricole lui permettant d'être plus résilient face au changement climatique. Le développement de la mécanisation agricole est également au coeur de ses préoccupations, sans oublier la vulgarisation des matériels et équipements agricoles performants. Ce qui permettra d'améliorer les sources de revenu et les conditions de vie des producteurs. La valorisation des femmes et des jeunes dans le secteur agricole ainsi que le renforcement de capacité des producteurs sont en même temps priorisés. Ce n'est pas tout ! Madagascar promeut la digitalisation de l'agriculture. Toutes ces actions permettant d'améliorer les productions agricoles contribuant par la suite à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans la foulée, le partenariat avec le secteur privé sera renforcé afin de mobiliser plus d'investissements dans le secteur agricole, outre la promotion de la science et de l'innovation technologique », a exposé la Secrétaire d'Etat Tahian'Ny Avo Razanamahefa.

Retombées directes

Par ailleurs, elle a effectué une rencontre bilatérale avec la directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Ahunna Eziakonwa en vue de discuter sur les projets de lutte contre la malnutrition à Madagascar. Des échanges avec le Premier ministre éthiopien Dr Abjy Ahmed Ali, ont également eu lieu en marge du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. « Le but de ces discussions en haut niveau consiste à renforcer les collaborations avec nos partenaires internationaux tout en visant des retombées économiques directes au niveau de la population malgache », a-t-elle fait savoir. Il est à noter que des gouvernements, des organisations de société civile, des membres du secteur privé ainsi que des communautés de jeunes et bien d'autres parties prenantes ont assisté à cet événement international intitulé UNFSS+4.