Madagascar: « Mois des universités en dialogue » - La qualité de l'enseignement supérieur, au coeur des débats

Pendant un mois, des panélistes venus d'horizons divers ont participé à des colloques internationaux dans les universités publiques. L'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur a été mise en avant lors de ces évènements.

Les universités malgaches à l'heure de la réforme. Tout au long du mois de juillet 2025, les universités publiques de Fianarantsoa, Itasy, Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsiranana et Toliara ont accueilli une série de colloques internationaux dédiés à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. L'objectif étant de renforcer le rôle de la recherche et de l'innovation dans le développement du système universitaire. Ces rencontres, qui réunissent enseignants-chercheurs, experts nationaux et internationaux, ainsi que divers partenaires institutionnels, se veulent être un véritable laboratoire d'idées pour une transformation profonde de l'enseignement supérieur malgache.

Chaque université s'est penchée sur une thématique spécifique, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, la gouvernance universitaire, l'innovation pédagogique, la transformation numérique, l'internationalisation de la recherche... « Ces échanges ont permis d'enrichir la réflexion nationale sur les réformes nécessaires pour rendre les formations plus pertinentes, plus inclusives et mieux alignées avec les besoins du développement du pays », selon la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Loulla Chaminah.

Modernité

Lors de la clôture du « mois des universités en dialogue », qui s'est tenue jeudi dernier, chaque université a présenté les synthèses et conclusions de son colloque respectif. Grâce à l'apport de panélistes venus d'horizons divers, ces colloques représentent une opportunité unique de co-construction d'un enseignement supérieur ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. « L'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein des universités est une priorité pour le gouvernement. C'est dans cette optique que des efforts sont déployés pour moderniser les infrastructures universitaires et recruter de nouveaux enseignants. L'objectif est de permettre aux jeunes malgaches de bénéficier d'une meilleure qualité d'enseignement supérieur », renchérit la ministre de tutelle.