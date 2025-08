Madagascar/Mauritanie: Football - CHAN 2024 - Les Barea A', prêts à défier la Mauritanie demain

L'heure de vérité approche pour les Barea A' de Madagascar. Demain, à 20h00 heure malgache, les protégés de Romuald Rakotondrabe, alias coach Rôrô, lanceront leur campagne au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 face à la Mauritanie, dans l'enceinte du Stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Évoluant dans le groupe B, les Malgaches entendent poser les bases d'une performance solide dès cette première sortie. Le sélectionneur malgache se montre confiant à la veille de ce rendez-vous inaugural. « La préparation est suffisante. Nous avons eu une semaine d'avance pour nous mettre en condition. À quelques jours du match, nous peaufinons les derniers détails pour être au top », a-t-il déclaré, soulignant l'intensité des efforts déployés par son équipe depuis son arrivée en Tanzanie.

Avec un effectif de 29 joueurs soigneusement sélectionnés, Rakotondrabe mise sur une stratégie bien rodée pour contrer les Mauritaniens, dans un groupe qui inclut également la Tanzanie, la Centrafrique et le Burkina Faso. Alors que l'excitation monte à Madagascar, tous les regards seront tournés vers Dar es Salaam, où les Barea A' chercheront à démarrer en force cette compétition continentale. Ce premier test s'annonce décisif pour les ambitions malgaches dans ce CHAN 2024.

Groupe de la Mort

Depuis 2009, le CHAN a vu la domination de poids lourds comme la République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc, chacun sacré à deux reprises. Mais la victoire du Sénégal en 2022 a prouvé que les outsiders peuvent aussi bousculer l'ordre établi. Cette édition 2024, la plus grande jamais organisée avec 19 équipes en lice, pourrait bien confirmer cette tendance. Le groupe A, basé à Nairobi, est déjà surnommé le « groupe de la mort ». Il réunit le Maroc, la RDC, l'Angola, la Zambie et le pays hôte, le Kenya.

Le Maroc, emmené par l'attaquant Ayoub Mouloua, meilleur buteur du championnat national, vise un troisième sacre après avoir manqué l'édition précédente. La RDC, sous la houlette d'Otis N'Goma, mise sur une équipe tactiquement disciplinée pour retrouver les sommets. Le groupe C, basé à Kampala, regroupe l'Ouganda, pays hôte, l'Algérie, le Niger, la Guinée et l'Afrique du Sud. L'Ouganda, qui n'a jamais dépassé la phase de groupes malgré sept participations, compte sur le soutien populaire pour inverser la tendance.

L'Algérie, bien classée au niveau mondial, ainsi que le Niger et la Guinée, anciens demi-finalistes, promettent une lutte acharnée. Enfin, le Sénégal, champion en titre, entame la défense de son trophée dans le groupe D à Zanzibar. Face au Nigeria, au Soudan et à la République du Congo, les Lions de la Teranga, désormais dirigés par Souleymane Diallo, abordent la compétition avec sérénité mais détermination. « Il n'y a plus de pression, mais une conscience claire de notre statut », affirme le sélectionneur.