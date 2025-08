Mali: L'ex-Premier ministre Moussa Mara détenu après plusieurs convocations de la justice

L'ex-Premier ministre malien Moussa Mara a été inculpé et mis sous mandat de dépôt ce vendredi 1er août à Bamako par le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. En cause, un tweet de l'ancien chef de gouvernement publié après avoir rendu visite en prison à des détenus de l'opposition ou critiques de la junte. Son procès est fixé au 29 septembre.

L'ancien Premier ministre malien répondait une nouvelle fois à une convocation du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. En cause un de ses tweets du 4 juillet 2025. Il venait de terminer une série de visites à des hommes et des femmes politiques et de la société civile plutôt très critiques envers la junte.

Dans son tweet intitulé « Solidarité indéfectible avec les détenus d'opinions ». Il écrit notamment « aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira par apparaître ». Il ajoute « Et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive et le plus tôt possible ». Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a estimé que parler de « détenus d'opinion » ou encore affirmer vouloir se battre par tous les moyens constituaient des délits. Parmi les quatre délits retenus contre lui, figurent : « atteinte au crédit de l'État, opposition à l'autorité légitime, et incitation au trouble à l'ordre public ».

Très actif sur les réseaux sociaux depuis la dissolution par la junte des partis politiques, Moussa Mara est l'une des bêtes noires du pouvoir. Son procès est fixé au 29 septembre. À la maison d'arrêt de Bamako où il a été transféré, il passera sa première nuit dans une cellule individuelle.

L'avocat de la défense, Me Mountaga Tall, conteste la décision de la justice de mettre son client sous mandat de dépôt et se dit déterminé à faire triompher le droit. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est très présent sur les réseaux sociaux surtout depuis la dissolution des partis politiques par la junte malienne. Ces partisans affirment que les militaires au pouvoir n'apprécient ses prises de position.

