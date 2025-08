Afrique du Nord: Tunisie-Égypte - Concertations et volonté commune de booster les relations bilatérales

Les deux parties ont réaffirmé la position des deux pays soutenant la cause palestinienne et la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en contraignant l'entité occupante à cesser le feu, à renoncer à ses politiques de blocus et de famine et à permettre l'entrée immédiate de l'aide humanitaire dans la Bande de Gaza.

- Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, hier, Bassem Hassan, ambassadeur de la République Arabe d'Égypte en Tunisie.

Cette rencontre a, d'aptès un communiqué du département, été l'occasion de réaffirmer la profondeur des excellents liens fraternels unissant la Tunisie et l'Égypte, ainsi que la volonté commune des deux pays de les hisser aux plus hauts niveaux, conformément aux orientations de leurs dirigeants, le Président Kaïs Saïed et son frère le Président Abdel Fattah Al-Sissi, et aux aspirations des deux peuples frères.

Il a été souligné, dans ce contexte, la volonté commune d'organiser la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, afin de renforcer la coopération bilatérale dans tous ses domaines et volets.

La rencontre a également permis un échange de vues sur l'ensemble des évolutions en cours dans la région, en particulier la situation à Gaza.

À cet égard, les deux parties ont réaffirmé la position des deux pays soutenant la cause palestinienne et la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en contraignant l'entité occupante à cesser le feu, à renoncer à ses politiques de blocus et de famine, et à permettre l'entrée immédiate de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en vue de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.