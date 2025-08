Ile Maurice: Rs 45 millions - Un accord à l'amiable en vue

Un règlement à l'amiable pourrait clore l'un des litiges financiers les plus controversés de ces derniers mois. La Mauritius Investment Corporation (MIC) et Menlo Park Ltd seraient proches de s'entendre sur le remboursement intégral d'un prêt de Rs 45 millions, octroyé à quelques jours des élections générales de 2024.

En toile de fond : des soupçons de blanchiment d'argent, de pressions politiques et l'implication d'anciens hauts responsables de l'État. Si l'accord est conclu, il mettra fin à un épisode judiciaire pour les institutions publiques et mettra sans doute un terme au débat sur la transparence des opérations de la MIC, ainsi que sur l'indépendance de ses décisions d'investissement, notamment lorsqu'elles coïncident avec des échéances politiques majeures.

Menlo Park Ltd a récemment notifié la MIC, par l'intermédiaire de ses avocats, de son intention de rembourser l'intégralité du prêt de Rs 45 millions qui lui avait été accordé le 17 octobre 2024 et débloqué le 29 octobre - soit moins de deux semaines avant les législatives. Cette proposition, si elle est acceptée, mettra fin à la procédure judiciaire engagée par la MIC contre la société dirigée par Stéphane et Mary-Queenie Adam.

Les négociations, entamées depuis plusieurs mois, sont à un stade avancé. Si l'accord est finalisé, la MIC - filiale de la Banque de Maurice - se désengagera entièrement du capital de Menlo Park Ltd, dont elle détient actuellement près de 10 %. Le contrat d'investissement entre les deux entités sera résilié, permettant à la MIC de tourner la page sur un dossier politiquement sensible.

Ce prêt, qui s'élevait à environ un million de dollars, est aujourd'hui au coeur d'une enquête menée par l'Anti-Money Laundering Unit. Les soupçons portent sur de potentielles irrégularités dans le processus d'approbation, ainsi que sur une possible instrumentalisation des fonds à des fins politiques. Parmi les personnes mises en cause figurent l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, l'ex-CEO de la MIC, Jitendra Bissessur et l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Tous trois ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, aux côtés des dirigeants de Menlo Park Ltd.

Menlo Park Ltd est associée à Pulse Analytics, une entité spécialisée dans les sondages politiques, ce qui ajoute à la controverse entourant ce prêt accordé en pleine campagne électorale.