Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie dévoile l'«Action Plan» 2025-2029

Depuis plusieurs années, les drames liés à la maltraitance, au harcèlement scolaire ou aux défaillances dans les shelters ont exposé les failles d'un système censé protéger les plus vulnérables.

C'est dans ce contexte de crise de confiance que la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a présenté, jeudi, l'Action Plan 2025-2029: «Un nouvel horizon». Ambitieux, ce document promet une refonte des services, mais sa mise en oeuvre, dans un environnement administratif souvent lent et fragmenté, reste le véritable défi. Fruit des Assises sur les femmes et la famille, tenues le 10 décembre dernier, ce plan entend moderniser l'adoption, renforcer la protection de l'enfance, soutenir les familles et promouvoir l'égalité des genres.

«Adoption Bill»: une réforme majeure

En réponse aux questions de la presse, la ministre a confirmé que le Child Adoption Bill est «dans une phase très avancée». La loi, qui sera prochainement introduite à l'Assemblée nationale, prévoit de moderniser entièrement les procédures d'adoption, de centraliser les démarches au sein d'une nouvelle autorité dédiée et de garantir plus de transparence et de sécurité juridique.

Le ministère travaille parallèlement sur la révision de la Children's Act, avec la création d'un compendium législatif regroupant toutes les lois liées à l'enfance, intégrant des problématiques actuelles comme le bullying, la cybercriminalité ou encore la santé mentale des jeunes. «Nous savons qu'il y a un malaise ancien dans nos familles. Nous ne pouvons pas nous contenter d'études. Nous devons agir», a insisté la ministre, citant notamment les récents drames liés au harcèlement scolaire.

Famille : renforcer le soutien de proximité

Le plan prévoit le renforcement des huit Family Support Services en véritables guichets uniques offrant conseil psychologique, juridique, et médiation familiale. Une collaboration est envisagée avec le ministère de la Santé pour, à terme, rapprocher ces services du milieu hospitalier.

La ministre a aussi annoncé la relance du programme Parental Strength Circle, des ateliers communautaires pour consolider les compétences parentales, ainsi que la transformation du centre d'Abercrombie en espace familial et la création d'un pôle culturel et récréatif à Mahébourg.

Enfance : «shelters» sous contrôle et familles d'accueil relancées

La protection de l'enfance occupe une place centrale :

· Suivi renforcé des enfants dans les shelters, avec un contrôle interne des structures publiques et privées après les manquements relevés, notamment au foyer L'Oiseau du paradis.

· Mise en oeuvre des recommandations du rapport Villien (2015) et des enquêtes internes restées sans suite.

· Redynamisation du système de familles d'accueil pour éviter l'institutionnalisation à long terme. En parallèle, une nouvelle réglementation pour les crèches est en préparation.

Égalité des genres et autonomisation

Le ministère compte également déployer un système d'information sur le genre pour des politiques fondées sur des données précises, une campagne nationale «Men as Allies» pour impliquer les hommes dans la lutte pour l'égalité, des «focal points genre» dans chaque ministère et le soutien au National Women Entrepreneur Council, présidé par Fatou Koyelash, avec un focus sur la sécurité alimentaire et l'agroalimentaire.

Accès à la justice et sensibilisation

Pour les victimes de violence, des formations spécialisées pour les officiers du ministère et la simplification des protocoles judiciaires sont prévues. Une campagne nationale sur la discipline non violente et les relations saines sera également lancée.

En matière de prévention, la ministre a insisté sur la nécessité de «mesures simples mais concrètes» : campagnes de sensibilisation contre le bullying et la cybercriminalité, ateliers pour les parents et collaboration avec le ministère de l'Éducation et celui de l'IT.

Rodrigues et dimension internationale

Des consultations ont été amorcées avec la Minority Leader de Rodrigues, Franchette Gaspard et la commissaire Christiane Agathe pour adapter le plan à l'île. Enfin, le ministère prépare la soumission des rapports CEDAW (droits des femmes) et Convention des droits de l'enfant aux Nations unies.

Si le plan trace un cadre cohérent, il soulève aussi des interrogations: comment garantir que le suivi des shelters sera effectif ? Que le Domestic Abuse Bill, le Child Adoption Bill et la révision de la Children's Act ne s'enliseront pas dans les rouages administratifs ? Et surtout, comment traduire ces mesures sur le terrain, là où persistent la violence domestique, le décrochage scolaire ou le silence autour des suicides d'adolescents ?