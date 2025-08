Ile Maurice: Pas de caution pour Rajiv Ramcharitar

L'ancien Relationship Manager de la Silver Bank, Chetan Singh Ramcharitar, plus connu sous le nom de Rajiv, restera en détention. Arrêté le jeudi 31 juillet après son arrivée à l'aéroport SSR, il a été présenté hier devant le tribunal de Rose-Hill pour sa motion de remise en liberté conditionnelle.

La Financial Crimes Commission (FCC) s'est opposée à sa libération, évoquant un risque d'«interference with witnesses» et de «tampering with evidence». Le tribunal a ainsi refusé sa demande de libération sous caution.

Rajiv Ramcharitar fait face à deux accusations provisoires: «conspiracy to defraud» et «money laundering», en vertu des articles 4 et 6(3) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Selon l'enquête, entre octobre et décembre 2022, il aurait comploté avec sept sociétés clientes de la Silver Bank pour détourner environ Rs 1 277 500 000.

La FCC poursuit son enquête pour déterminer le rôle exact de chaque protagoniste et comprendre le mode opératoire présumé de cette fraude à grande échelle. Rajiv Ramcharitar devra de nouveau comparaître devant le tribunal de Rose-Hill le 8 août prochain pour la suite de sa motion de remise en liberté conditionnelle.

Dans une optique plus large, cette fois-ci entre janvier 2022 et janvier 2023, il est suspecté d'avoir facilité l'octroi de prêts frauduleux de Rs 3,55 milliards à des sociétés liées à Prateek Gupta, fonds initialement destinés à des projets d'intérêt public. Selon l'enquête, ces emprunts reposaient sur des garanties fictives, ce qui les rendait irrécouvrables. Prateek Gupta est au coeur d'un scandale international, accusé d'une fraude massive à l'exportation de nickel via Trafigura, tandis que la Silver Bank fait l'objet d'une enquête pour ses liens présumés avec cette affaire.