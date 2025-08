Congo-Brazzaville: Congo-France - Renforcer la coopération interparlementaire

La coopération interparlementaire entre le Congo et la France et l'implantation de la stèle commémorant le sacrifice des soldats africains, tels sont les sujets évoqués lors de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a accordé le 1er août à Brazzaville à l'ambassadeur de France en République du Congo, Claire Bodonyi.

La diplomate française est allée rencontrer Isidore Mvouba pour faire le suivi des discussions qu'elle a eues avec le président de l'Assemblée nationale à son retour de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie tenue en juillet dernier à Paris en France. « Je souhaitais pouvoir débriefer de cette réunion pour savoir quelles étaient maintenant les étapes du travail suivant les entretiens qu'il avait eus avec la présidente de l'Assemblée nationale française. Nous avons donc échangé sur ce que nous allons transformer de cette réunion pour que la coopération entre les Assemblées nationales puisse apporter à nos deux pays. Nous avons évidemment mentionné les groupes d'amitié franco-congolais des Assemblées nationales qui auront toute leur part également dans la poursuite de nos partenariats », a expliqué Claire Bodonyi.

Les deux personnalités ont également parlé de l'ancienne coopération qui existe entre la mairie de Verkin et le Congo. En effet, le maire de cette commune française, Thierry Tassez, décédé en février dernier, a fait don au Congo, à travers la ville de Verquin, d'une stèle commémorant le sacrifice des soldats africains et singulièrement congolais. Une façon d'immortaliser leur participation à la libération non seulement de la France mais d'un monde libre lors de la 2e guerre mondiale. « Cette stèle est ici au Congo depuis quelques mois et attend de trouver sa place. Cette place, nous l'avons identifiée en commun, à la fois avec le président de l'Assemblée nationale, mais aussi avec l'exécutif, notamment la ministre chargée de la Culture, comme étant un élément essentiel de ce que nous faisons ensemble actuellement au Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) », a-t-elle poursuivi.

Le Cfrad étant actuellement en cours de réhabilitation, Isidore Mvouba et Claire Bodonyi ont, en effet, discuté à la fois de l'emplacement où devrait être érigée cette stèle et du calendrier d'activités qui pourrait se tenir au moment de l'inauguration du Cfrad et de la Stèle. « Donc, ce sont des échanges habituels sur nos activités en commun et je suis persuadé que nous allons continuer ce travail », a conclu l'ambassadeur de France au Congo.