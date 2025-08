Congo-Brazzaville: Quand le népotisme paralyse l'administration !

Le népotisme tend à devenir comme un fait social banal, alors qu'il est une antivaleur qui impacte négativement les administrations tant privées que publiques. Il renvoie au fait que dans une administration donnée, on a toujours cette envie « paralysante » de ne vouloir travailler qu'avec les siens. Et si ces derniers ne sont pas performants et compétitifs, c'est l'administration qui prend un coût avec des résultats au rabais. Cela est très dangereux pour la République qui se veut une et indivisible. On ne le dira jamais assez, le népotisme dans les administrations fait la promotion de l'ethnocentrisme et du tribalisme.

Et si l'on veut vraiment combattre le népotisme administratif, commençons d'abord par dénoncer avec force ce qui se passe dans les différentes ligues nationales ou départementales de nos multiples disciplines sportives. Ces accointances tribales ou ethniques, c'est cela qui tue notre sport. Et quand on jette des regards critiques dans de nombreux services administratifs, on constate bien l'esprit grégaire qui tend à devenir un ciment dangereux et destructif. Et pourtant la nation veut que toutes les compétences s'interpénètrent afin d'arriver aux meilleurs résultats.

Cet esprit grégaire, qui a longtemps fondé nos familles avec des mariages endogamiques que nous dénonçons tous, est en train de quitter les foyers conjugaux pour s'enraciner dans les administrations. Or, au niveau des foyers conjugaux, l'endogamie renvoie le fait de n'avoir que pour épouse une dame appartenant qu'à son clan. Cette façon de faire fragilise la République et/ou toutes les administrations du pays. Les adeptes du népotisme sont ceux qui réclament haut et fort : « Non la compétence ne compte pas, il suffit qu'il soit de mon origine ». C'est un mauvais slogan, car à la place on allait dire comme on l'a toujours entendu parler : « L'homme qu'il faut à la place qu'il faut ».

Le népotisme quand il persiste, il devient le vrai destructeur de la vie nationale. Prenons comme bons exemples, les brassages scolaires résultant des concours d'entrée dans des écoles de Mbounda et d'Oyo, car de là sortiront des jeunes gens dont le mental ne portera aucun gêne de l'esprit du népotisme. Le népotisme tourne le dos au vrai brassage national dans les administrations et fait tourner l'administration au ralenti, surtout quand les bénéficiaires de cette antivaleur sont incompétents. Cessons tous avec ce fléau qui est le népotisme parce qu'il freine les entités administratives.