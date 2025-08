Congo-Brazzaville: Protection de l'enfant - Les résultats du Sipe présentés aux différents acteurs

Les conclusions et recommandations de l'évaluation du Système intégré de protection de l'enfant (Sipe) en République ont été présentées à l'ensemble des acteurs impliqués, le 31 juillet, à Brazzaville au cours d'un atelier de dissémination organisé par le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, en partenariat avec l'Unicef.

Le gouvernement s'est lancé depuis 2015 en collaboration avec l'Unicef, dans un processus de réforme de la protection de l'enfant, en adoptant une approche intégrée et multisectorielle favorisant des synergies d'actions entre secteurs alliés tels que l'éducation, la santé, l'état civil, le tribunal, la police, la gendarmerie, y compris les communautés et les autorités locales. Ainsi, pour l'opérationnalisation de cette approche systémique, un cadre stratégique a été élaboré pour renforcer le système national de protection de l'enfant. En effet, ce cadre a été assorti de deux plans décentralisés pour son expérimentation dans le district de Sibiti (département de la Lékoumou) et dans l'arrondissement 4 Moungali (Brazzaville).

Le Sipe dans ces deux zones pilotes a été financé par les fonds thématiques protection de l'enfant de l'Unicef pour un budget total de 647 400 000 FCFA, sur une période de 8 ans, soit de 2015 à 2022. L'objectif global étant de créer un environnement protecteur pour tous les enfants du Congo. « Ainsi, après 8 ans de mise en oeuvre entre 2015 et 2022, une évaluation de cette expérience s'est avérée nécessaire. Celle-ci a été commanditée et réalisée en 2024 par l'Unicef, notre partenaire technique et financier. La mise en oeuvre des recommandations de cette évaluation est importante pour le passage à l'échelle de cette expérience », a précisé le directeur général des Affaires sociales, Christian Roch Mabiala, à l'ouverture de l'atelier.

Présentant les résultats de cette enquête, le chargé des questions de l'enfance à l'Unicef Congo, Roland Bris Kongo, a rappelé que les conclusions sont basées sur les six critères d'évaluation assignés, notamment la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience ainsi que la durabilité et genre, droits humains et équité. « L'analyse de la pertinence du Sipe montre son alignement avec les ODD, les PND, l'UNDAF et l'Unicef, mais souligne des lacunes dans la planification et la mise en oeuvre, en particulier concernant les organes de mise en oeuvre ; l'évaluation a montré une faible cohérence des interventions du Sipe avec d'autres sections de l'Unicef et d'autres agences du SNU, entraînant un manque de partenariats et de coordination », peut-on retenir des conclusions du rapport qui souligne également la nécessité d'améliorer la visibilité des changements et de la responsabilité de gestion par le renforcement du reporting financier et de la mise en oeuvre des activités du Sipe.

Des recommandations

Parmi les dix recommandations formulées, on peut citer celles liées à l'intégration, de façon plus transversale lors de la mise en oeuvre et du rapportage des interventions du Sipe, des priorités relatives à l'équité et aux droits humains avec un focus particulier sur le handicap. Tout ceci en veillant à mieux les désagréger selon le sexe, l'âge, la localisation géographique et les groupes cibles. Il s'agit aussi de promouvoir les résultats du Sipe depuis 2015 à travers les systèmes d'informations nationaux et les réunions avec les acteurs communautaires et centraux ; mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources pour les interventions du Sipe.

Les autres recommandations concernent, entre autres, le renforcement de la complémentarité et de la synergie autour des interventions du Sipe par une meilleure implication des parties prenantes spécialisés du secteur de la protection des enfants; la décentralisation de la documentation produite (rapports annuels, études, enquêtes, rapports de S&E, évaluation et/ou diagnostics réalisés) ; l'organisation des campagnes d'informations de masse en vue de susciter l'adhésion des populations à un mécanisme de contribution financière de type communautaire de soutien aux actions des comités de protection de l'enfant en intéressant en permanence les médias. Le but visé est d'avoir une large médiatisation et sensibilisation de la population aux questions de protection de l'enfant à travers les interventions portées par le Sipe.