Congo-Brazzaville: Vie associative - L' AMC lance le programme « Un repas pour tous »

Dans le but d'asseoir et de consolider son crédo « le Vivre ensemble », un repas convivial et fraternel dénommé « Un repas pour tous » a été offert, le 30 juillet, à Mpaka dans le 3e arrondissement TiéTié à Pointe-Noire à la population par l'Association des jeunes mères du Congo (AJMC) que dirige Michaelle Moutouari Tchicamboud.

La population de TiéTié a eu droit à un repas d'amitié qui, pour l'association initiatrice de l'activité, consolide l'amour et renforce les liens fraternels entre les habitants du 3e arrondissement TiéTié. Ce geste humanitaire aura lieu chaque mercredi, soit quatre fois dans le mois, a dit Michaelle Moutouari Tchicamboud, présidente de l'AJMC. Et elle a ajouté que d'autres programmes de soutien et d'entraide à l'endroit de la populations seront organisés les mois à venir à l'instar de la formation des étudiants qui sera lancée prochainement.

Satisfaites et ravies par cet élan de solidarité à leur égard, de nombreuses mamans présentes à l'activité qui, en plus du repas, ont reçu divers autres dons ont loué l'initiative et souhaité qu'elle soit pérenne. Pour elles, la présidente de l'AJMC devrait bénéficier de l' appui et du soutien multiforme pour mener à bien les activités programmées.

Signalons que l'AJMC oeuvre dans l'humanitaire. Elle mène de nombreuses actions de philanthropie et de bienfaisance à l'endroit de la population en lien avec son credo qu'est le « Vivre ensemble ». En mars dernier, l'AJMC a fait un don de matériels agricoles aux femmes agricultrices de Mouyondzi dans le département de la Bouenza. Elle met aussi à la disposition de la population et de ses membres des activités génératrices de revenus, sans oublier les multiples activités culturelles et de divertissement initiées pour raffermir les liens et la cohésion sociale entre les populations.