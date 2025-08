Congo-Brazzaville: Fédération PCT-Sangha - Les cadres appelés à accorder leurs violons

Un échantillon représentatif des cadres du Parti congolais du travail (PCT) du département de la Sangha étaient en concertation, le 31 juillet, dans l'amphithéâtre du siège national du Parti à Mpila, sous la direction du secrétaire général, Pierre Moussa, afin d'accorder leurs violons à la suite des récentes contradictions qui ont terni leur image.

Initialement prévue à Ouesso, chef lieu du département, la concertation des cadres de la fédération PCT-Sangha a été finalement organisée à Brazzaville. Une occasion pour le président fédéral du PCT, Georges Metoul, le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, le secrétaire permanent Arnaud Accel Ndinga Makanda, le député Henri Zoniaba, le préfet Carrel Léonidas Mottom Mamoni, le président du Conseil départemental, Emmanuel Akouélakoum, le maire de Ouesso, Armel Sidobé et bien d'autres cadres de se réconcilier. Ceci à l'orée de deux grands évènements majeurs pour le PCT, à savoir le 6e congrès ordinaire prévu avant la fin de l'année et l'élection présidentielle de mars 2026.

« Ces deux événements cruciaux nous obligent à ne pas transiger avec les valeurs fondamentales qui sont historiquement à la base du succès de nos luttes politiques. Grâce à votre engagement, grâce à votre détermination, notre parti est actuellement solidement ancré dans le département de la Sangha avec à son actif 100 % de députés, 100 % de sénateurs et environ 70 % de conseillers locaux. Cette position dominante se doit d'être consolidée », a lancé le secrétaire général du PCT dès l'entrée de jeu.

D'où la nécessité pour les uns et les autres de combattre, dit-il, tout facteur de risque de fragilisation des forces du parti dans le département. « C'est à cette condition que la fédération de la Sangha apporterait une contribution optimale à la réussite du prochain congrès du parti et à la victoire de son candidat à l'élection présidentielle à venir », a poursuivi Pierre Moussa.

Selon lui, le PCT a des défis qu'il sied de relever au quotidien, au compte desquels ceux relatifs à la préservation de son unité et de sa cohésion, à l'observation de la discipline et à la promotion de la solidarité en son sein. Ces défis constituent des préalables absolus pour une action efficace. « En effet, si nous ne sommes pas unis, si nous n'entretenons pas la cohésion en notre sein, si nous n'observons pas la discipline que nous nous sommes librement imposée, si nous ne sommes pas solidaires les uns des autres, nous ne saurons jamais être en capacité d'affronter victorieusement les échéances politiques qui se profilent », a-t-il insisté. Invitant les participants à s'exprimer librement, il a prévenu dès l'entame que la présence tribune devra constituer une occasion de réaffirmation de leur engagement à restaurer en urgence les valeurs cardinales du parti afin de permettre à leur fédération de maintenir son leadership dans le département et sa compétitivité politique au plan national.

Après l'invite du secrétaire général du PCT aux participants, le préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okouya, a, dans un message qu'il a fait parvenir à la direction politique du parti, peint en quelque sorte le climat malsain qui prévoyait actuellement dans cette partie du pays. Il a, par exemple, évoqué les intrigues récurrentes, associées aux comportements mettant en péril la paix, l'unité, la cohésion et la fraternité entre les filles et fils du département. « Je vois qu'il y a des couteaux aiguisés que je veux simplement qu'ils soient rangés dans la gibecière. Je suis convaincu qu'il y aura la fumée blanche comme au Vatican sans grand bruit.

Quand la maison du voisin brûle, il faut chercher à éteindre le feu. La Sangha ne doit pas être le mauvais exemple montrant les signaux négatifs surtout à l'orée des batailles politiques. Je vous interpelle afin de préserver la paix, la cohésion, l'attente dans le département de la Sangha et, par conséquent, pour le Congo », peut-on retenir du discours d'Edouard Denis Okouya, qui insiste sur l'importance de la paix et du vivre ensemble dans le pays. A l'issue des pourparlers, des participants estiment que ces querelles font désormais partie du passé, surtout à la veille des échéances importantes comme le congrès du parti et l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Notons que le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a présenté à cette occasion, le nouveau commissaire politique du parti pour le département de la Sangha, Michel Mahinga. En effet, c'est dans ce climat délétère que ce dernier s'apprête à prendre ses fonctions dont l'une des missions est la veille politique et d'aiguillon pour la direction nationale et les organes fédéraux du parti.