Maroc/Sénégal: CHAN 2025 :/ Coup d'envoi - Le favori Maroc, le tenant Sénégal et de sérieux outsiders

La 8e édition du Chan démarre, ce samedi 2 août en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya.

Le Maroc, qui a remporté le trophée à deux reprises, se présente comme le grand favori à la succession du Sénégal. Les « Lions » locaux, auteurs d'un grand exploit en Algérie en 2023, essaieront de récidiver malgré les incertitudes. D'autres équipes de qualité comme le Soudan, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Rd Congo... espèrent décrocher la timbale au soir du 30 août prochain.

Le Chan s'ouvre ce samedi 2 août en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Dix-neuf équipes sont en lice pour la succession du Sénégal, vainqueur de l'édition 2022 en Algérie. Mais le grand favori de la compétition est sans doute le Maroc. Les « Lions » de l'Atlas locaux, vainqueurs à deux reprises (au Cameroun et en 2020 à domicile) sont, en effet, les plus couronnés dans la compétition en compagnie de la Rd Congo. Surfant sur la bonne santé actuelle de son football avec des victoires en Can U20, des finales en U17, en foot féminin et des résultats très probants avec ses clubs, le royaume chérifien dispose de tous les atouts pour décrocher un troisième sacre. Tarik Sektioui, ancien international marocain, qui a fait les beaux jours de Porto en Ligue européenne des champions, a concocté un bon groupe avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs du Maroc comme la Renaissance sportive de Berkane, le Raja Casablanca, le Wydad Casablanca... Les « Lions » de l'Atlas ont effectué une bonne préparation avec plusieurs rencontres amicales. Cependant, comme pour plusieurs formations, elle a été perturbée par la perte d'éléments importants partis à l'étranger et désormais inaptes pour disputer le Chan pour lequel seuls les joueurs locaux sont autorisés.

Amine Zouhzouh, Mehdi Moubarik, Houcine Rahimi, bref, une dizaine de joueurs ont quitté le championnat marocain et ne sont plus éligibles pour jouer avec la sélection nationale locale. Malgré ces pertes, le Maroc présentera une équipe très compétitive avec une ossature composée de jeunes talentueux. Sénégal, les faiblesses du tenant du titre Il y a deux ans de cela, en 2023, le Sénégal, qui réalisait une véritable razzia avec la Can séniors, la Can U20, U17, le beach soccer, remportait le Chan. Profitant des absences du double tenant marocain et de l'Égypte, les « Lions » locaux avaient surpris en dominant les « Fennecs » chez eux. Un succès impressionnant malgré les grandes difficultés des clubs sénégalais dans les compétitions africaines. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce sacre. Pape Thiaw, le grand artisan du triomphe d'Alger n'est plus sur le banc. Il a succédé à Aliou Cissé à la tête des « Lions ».

L'effectif n'est aussi plus le même. Une grande partie des joueurs, dont Lamine Camara (Monaco), Pape Amadou Diallo (Norwich), Mamadou Sy (Metz)..., sont partis monnayer leur talent à l'étranger. Sur la liste des 25 joueurs sénégalais, Serigne Moctar Koïté du Jaraaf est le seul rescapé de l'édition de 2023. Il aura la lourde charge de guider ses coéquipiers. Joseph Layousse Samb (Teungueth Fc), Mapathé Mbodji (As Kaffrine), Pape Abasse Badji (Génération Foot), Christian Gomis (Essamaye) et les autres novices auront à rééditer l'exploit de leurs devanciers. Cependant, le champion en titre ne respire pas la confiance. Les « Lions » locaux ont réalisé une préparation en dents de scie avec une victoire (1-0) et un nul (0-0) peu convaincants face à la Guinée. Ils viennent de terminer derniers d'un tournoi avec la Tanzanie et l'Ouganda avec deux défaites, une défense poreuse, un milieu sans éclat et une attaque peu tranchante.

Dans une poule très difficile avec le Soudan, le Nigeria et le Congo, le Sénégal devra montrer un visage beaucoup plus reluisant pour penser à conserver le trophée. Rd Congo, Soudan, Nigeria, Afrique du Sud... les outsiders En dehors du favori marocain et du Sénégal, tenant du titre, plusieurs pays sont assez outillés pour décrocher le titre au soir du 30 août. C'est le cas de la Rd Congo. Recordman, en compagnie du Maroc avec deux trophées (2009 et 2016), le pays cherche à renouer avec son lustre d'antan. Il faut dire que les dernières participations des Congolais n'ont pas été brillantes avec notamment une élimination dès le premier tour en 2023.

Pour cette édition, le coach Otis Ngoma des « Léopards » compte replacer son équipe sur le toit de l'Afrique. Il a ainsi choisi une liste de 26 joueurs évoluant dans les meilleurs clubs locaux comme le Tp Mazembé, As Vita Club, Les Aigles du Congo, Fc Lupopo. Le Soudan a des atouts pour bousculer la hiérarchie. Le géant Nigeria, qui court après un premier trophée en Chan, sera l'un des outsiders. Il y a aussi l'Afrique du Sud, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie. Ainsi que la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya qui accueillent la compétition