Addis-Abeba — L'Afrique abrite un secteur privé en plein essor qui transforme des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, les technologies numériques et la création d'emplois, selon Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies.

Dans un entretien exclusif avec ENA, la PDG et directrice exécutive du Pacte mondial a déclaré qu'il existe un important potentiel inexploité en matière de production alimentaire, d'utilisation des terres et d'investissement en capital en Afrique, où la population jeune et les innovations connaissent une croissance rapide.

Il est donc nécessaire de passer rapidement des promesses aux investissements réels, notamment dans les systèmes alimentaires, les infrastructures et le développement des compétences, a-t-elle ajouté.

Lors de sa visite à Mojo en Éthiopie cette semaine, la PDG et directrice exécutive a constaté les avantages de l'agriculture en grappe, qui regroupe les petits exploitants agricoles pour améliorer l'accès à des semences de qualité, aux données de marché et au soutien agricole.

Selon elle, le modèle a permis des progrès visibles dans les chaînes de valeur du blé et de la banane et a démontré comment les efforts collaboratifs peuvent produire des résultats tangibles.

En outre, elle a cité une initiative récente du Pacte mondial des Nations Unies, du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui a compilé un recueil de plus de dix études de cas illustrant la réussite de partenariats public-privé dans les systèmes alimentaires.

Ces exemples illustrent le potentiel d'investissements à grande échelle produisant des résultats mesurables, a déclaré Ojiambo.

À cet égard, le secteur privé africain joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines, notamment la création d'emplois et de revenus.

La PDG et directrice exécutive a souligné que le secteur privé africain jouera également un rôle clé dans le soutien de la Zone de libre-échange africaine.

Soutenir les entreprises locales pour qu'elles fonctionnent efficacement et au-delà des frontières est essentiel pour libérer le potentiel commercial intra-africain, a-t-elle noté.

Ojiambo a également appelé à investir davantage dans une agriculture résiliente au changement climatique, notamment dans les semences, les technologies et les infrastructures, afin de protéger les systèmes alimentaires contre les futures perturbations liées au climat.

Elle a évoqué la Global Africa Business Initiative, également connue sous le nom d'Unstoppable Africa, qui vise à positionner l'Afrique à la fois comme une destination d'investissement clé et comme un moteur de croissance mondiale.

La PDG et directrice exécutive estime que l'Afrique possède déjà les éléments essentiels à sa croissance : main-d'oeuvre, marchés et énergies renouvelables, mais elle a besoin d'investissements soutenus, d'un leadership politique plus fort et de partenariats efficaces qui placent les acteurs africains au coeur des décisions.

Enfin, elle a félicité le gouvernement éthiopien pour l'organisation réussie du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui a réuni des dirigeants mondiaux, des acteurs gouvernementaux, de la société civile et des entreprises, autour d'un engagement renouvelé en faveur de la transformation des systèmes alimentaires à l'échelle mondiale.