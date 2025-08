Afrique: Inauguration au Sénégal l'usine de la société égyptienne 'Siltal'

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel-Ati, a inauguré, ce vendredi, une usine de la société égyptienne "Siltal" pour la production des accessoires électriques dans la capitale sénégalaise, Dakar, en présence du ministre sénégalais du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop et d'un nombre de responsables sénégalais.

Dans une allocution, M. Abdel-Ati a souligné que ce projet industriel constituait une étape importante vers la promotion de l'activité économique égyptienne sur le continent africain et l'activation de l'orientation de l'État égyptien vers la coopération avec les pays du continent dans divers domaines, en particulier la fabrication et le transfert de technologie.

Ce projet incarne la vision de l'État égyptien basée sur la réalisation du développement conjoint avec les frères en Afrique, a ajouté M. Abdel-Ati, notant l'attachement de son pays à soutenir les investissements égyptiens à l'étranger, notamment dans les pays africains.

Le chef de la diplomatie égyptienne a fait état de l'importance de l'usine dans la fourniture de produits électriques de haute qualité, à des prix compétitifs aux marchés locaux et régionaux, et le transfert d'expertise industrielle égyptienne.

Pour sa part, M. Diop a salué le rôle distingué joué par l'Égypte pour soutenir les efforts et les investissements au Sénégal et ses contributions au transfert d'expertise et à la promotion du développement économique.

Il a affirmé son plein engagement à fournir les facilités nécessaires aux hommes d'affaires égyptiens souhaitant investir sur le marché sénégalais.