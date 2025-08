Sénégal: Présidence FSF - Abdoulaye Fall arrive largement en tête, un second tour nécessaire

Abdoulaye Fall, président de Bambey FC et inspecteur du Trésor à la retraite, est arrivé largement en tête lors du vote pour l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Malgré une avance confortable, il n'a pas obtenu la majorité absolue requise pour être élu dès le premier tour.

L'Assemblée générale élective, entamée dans la matinée de samedi, se poursuit toujours au CICAD. À l'heure où nous mettons cet article en ligne (3h50), la Fédération sénégalaise de football ne connaît toujours pas son président. Pourtant, à l'issue du dépouillement, le verdict est sans appel : Abdoulaye Fall arrive largement en tête avec 301 voix sur 461 suffrages valablement exprimés.

Abdoulaye Fall en tête, sans majorité qualifiée

Dès les premiers bulletins, la tendance était claire : Abdoulaye Fall domine. Face à lui, Mady Touré ne rassemble que 116 voix, et Augustin Senghor, président sortant, s'écroule à 92 voix. Deux autres candidats, Oumar Ndiaye et Aliou Goloko, ferment la marche avec respectivement 0 et 1 voix.

Bien qu'arrivé largement en tête avec 301 voix, Abdoulaye Fall n'a pas atteint la majorité des deux tiers - soit 334 voix sur 501 suffrages valablement exprimés - requise pour une élection dès le premier tour, conformément aux statuts de la FSF.

Un second tour devait donc être organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Si Me Augustin Senghor a d'ores et déjà félicité Abdoulaye Fall, le camp de Mady Touré, arrivé en deuxième position avec 116 voix, s'est réuni pour décider de la conduite à tenir. De leur décision dépendra la tenue ou non du second tour. Les dernières tendances laissent croire qu'on se dirige vers un second tour, surtout que le camp de Mady Touré dénonce « des cas de fraude »

En cas de maintien de sa candidature, Mady Touré contraindra la tenue du second tour. En revanche, s'il décide de se retirer, la Commission électorale pourra proclamer la victoire d'Abdoulaye Fall. Une chose reste certaine : si ce dernier parvient à conserver son socle électoral acquis au premier tour, il sera officiellement élu président de la Fédération sénégalaise de football.

Senghor défait, la fin d'un long cycle

Le fait marquant de cette assemblée générale élective est la défaite d'Augustin Senghor, en poste depuis 2009, marque la fin d'un long règne de 16 ans. Un règne ponctué par des succès majeurs, comme le sacre à la CAN 2021 et la qualification à deux Coupes du monde. Mais cette fois, l'usure du pouvoir et l'appel au changement ont eu raison du président de l'US Gorée. Il quitte la présidence sur une sortie sans éclat.

Changement de cap pour la FSF

Avec cette élection, le football sénégalais entame un nouveau cycle avec un nouvea patron. Abdoulaye Fall aura désormais la tâche de conduire la Fédération sénégalaise de football pour les quatre prochaines années, avec comme priorités affichées : la réforme des textes, la professionnalisation des clubs, la valorisation du football local et la gestion transparente des ressources.