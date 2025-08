Afrique du Sud: Droits de douane américains - Les exportateurs de vins sud-africains accusent le coup

Le couperet est tombé ce vendredi. C'est donc bien 30% de droits de douane qui seront imposés aux produits sud africains à l'entrée sur le sol américain à compter du 7 août. C'est le taux le plus élevé appliqué à un pays africain, à égalité avec l'Algérie et la Libye, qui écopent du même tarif. Un coup dur pour l'Afrique du Sud, car Washington est son deuxième partenaire commercial. Sont particulièrement concernés l'automobile, le textile, mais aussi le vin.

Les États-Unis sont le 4e client à l'export en valeur pour les vins sud africains et c'est aussi un marché stratégique. Si l'Afrique du Sud exporte aussi beaucoup en Europe par exemple, ces droits de douane de 30% c'est une mauvaise nouvelle pour les producteurs.

« C'est vraiment dommage » regrette Mark Kent, directeur technique et gérant associé du vignoble Boekenhoutskloof. L'entreprise exporte dans 90 pays et produit 6 à 7 millions de bouteilles par an à partir de raisins cultivés dans plusieurs régions différentes du pays.

Des mesures à court terme pour ne pas augmenter les prix

La société va devoir rogner sur ses marges pour essayer de garder ses parts de marché aux États-Unis : « On s'est déjà mis d'accord avec notre importateur aux États-Unis pour partager la charge et amortir à hauteur de 15% chacun. Pour tenter d'avoir aussi peu d'impact que possible sur le prix final pour le consommateur. C'est loin d'être idéal. » Les américains risquent tout de même de payer plus cher pour ces bouteilles à l'avenir : « Si ces mesures punitives s'installent dans la durée, on va évidemment devoir adapter les prix. »

Dans un communiqué, l'organisation des vins sud africains (Wines of South Africa) regrette que leurs concurrents européens aient écopé de droits de douane plus faibles. Ce qui en comparaison pénalise l'Afrique du Sud sur le marché américain.