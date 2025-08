Congo-Kinshasa: Procès de Joseph Kabila - Les avocats mandatés par l'État rémunérés plusieurs millions de dollars

Les honoraires salés des avocats mandatés par l'État dans le procès contre l'ancien président Joseph Kabila devant la haute cour militaire à Kinshasa. Plus de 2 millions de dollars américains ont été requis par le gouvernement pour leur paiement, selon un courrier officiel consulté par RFI et confirmé par les avocats. De quoi défrayer la chronique pour un procès boudé par Joseph Kabila, accusé de collusion avec les rebelles du M23/AFC. Il risque la peine de morts et la saisie de ses biens.

Ils sont sept avocats, engagés par l'État. Le moins bien rémunéré percevra 300 000 dollars. À la tête de l'équipe, un coordonnateur qui pourrait toucher jusqu'à 400 000 dollars. Au total, l'enveloppe atteint 2,4 millions de dollars.

Dans une lettre adressée au ministre du Budget, Samuel Mbemba, le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux demande un paiement en procédure d'urgence, c'est-à-dire en contournant la chaîne classique de la dépense.

Une somme importante, mais que Me Jean-Marie Kabengele, l'un des avocats du collectif, défend. Il parle d'un montant « modeste et patriotique ». « On a pris en compte la sensibilité du dossier, la dangerosité qui représente Joseph Kabila Kabangé, estime Jean-Marie Kabengele. Beaucoup de cabinets d'avocats qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de demande d'intérêt. »

De sources au ministère de la Justice estime que le paiement des avocats dans les affaires pénales en RDC est une mine. Les sommes sont encore plus importantes lorsqu'il s'agit des affaires civiles. Dans le procès de la RDC contre l'Ouganda devant la Cour internationale de Justice (CIJ), un avocat réclamait à l'État 15 millions dollars.