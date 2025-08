Nigeria: MTN Nigeria devient l'action la plus précieuse de la bourse nigériane

MTN Nigeria s'est hissé au sommet du Nigerian Exchange (NGX) en tant qu'entreprise la plus capitalisée, avec une valeur de marché de 9,91 billions d'euros à la clôture du 31 juillet 2025.

MTN Nigeria s'est hissé au sommet du Nigerian Exchange (NGX) en tant qu'entreprise la plus capitalisée, clôturant le 31 juillet 2025 avec une valeur de marché de ₦9,91 trillions. Le cours de son action a terminé le mois à 472 ₦, faisant plus que doubler par rapport à 200 ₦ au début de l'année et ajoutant 5,71 trillions ₦ de valeur en sept mois.

Cette étape importante supplante les anciens leaders Dangote Cement (₦8,9 trillions) et Airtel Africa (₦8,7 trillions), reflétant un changement décisif dans le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur nigérian des télécommunications.

Les bonnes performances de MTN s'appuient sur un redressement financier. Au deuxième trimestre 2025, il a enregistré un bénéfice avant impôts de 419,61 milliards d'euros, contre une perte de 179,6 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Combined with ₦202.63 billion in Q1, H1 2025 pre-tax profit reached ₦622.24 billion.

La société a également signalé une augmentation de 13,7% du total des actifs à ₦4,77 trillions, tandis que les pertes conservées se sont réduites à ₦192,89 milliards de ₦. MTN est en bonne voie pour retrouver des capitaux propres positifs au troisième trimestre 2025, pour la première fois depuis 2022.

Points clés à retenir

L'ascension de MTN Nigeria au sommet du classement des capitalisations boursières du NGX est un renversement significatif par rapport à 2024, lorsque l'entreprise avait perdu plus de 1 000 milliards d'euros en valeur. Son redressement - des pertes de change importantes et des capitaux propres négatifs à une rentabilité record et à des pertes conservées en baisse - souligne la rapidité avec laquelle les fondamentaux peuvent changer dans l'environnement macroéconomique volatil du Nigéria.

Les solides bénéfices du géant des télécommunications, la croissance des revenus basée sur les données et le contrôle des coûts ont ravivé l'intérêt des investisseurs. Avec des bénéfices trimestriels réguliers, un bilan de plus en plus solide et la possibilité de revenir à des capitaux propres positifs, MTN est réévalué en tant qu'action de croissance et de valeur. Ces performances reflètent également un changement plus général au sein du NGX.

Les investisseurs récompensent de plus en plus les entreprises capables de gérer les risques de change, de maintenir leur rentabilité et de faire preuve de discipline en matière de capital. À mesure que les conditions macroéconomiques se stabilisent et que la participation au marché s'intensifie, la résurgence de MTN pourrait marquer le début d'une nouvelle phase au cours de laquelle des actions fondamentalement saines occuperont le devant de la scène dans la reprise du marché des actions au Nigeria.