Namibie: Le pays dévoile une stratégie décennale pour stimuler la finance verte

La Namibie a lancé une stratégie de réforme du secteur financier sur 10 ans qui vise à moderniser ses marchés de capitaux, à développer les offres de financement vert et à améliorer l'accès aux services financiers d'ici 2035. La stratégie de transformation du secteur financier 2025-2035, publiée la semaine dernière, met en avant des réformes clés pour positionner le secteur comme un moteur de croissance inclusive et de durabilité.

Dans le cadre de ce plan, la Namibie introduira au moins cinq nouveaux instruments financiers par an, augmentera la participation des investisseurs enregistrés de 70 % et accroîtra les actifs sous gestion de 75 %. La stratégie vise également à renforcer la participation locale à la bourse namibienne.

L'un des principaux axes de la stratégie est le développement de produits financiers verts et liés au climat, l'objectif étant d'offrir des solutions de financement climatique à 60 % des agriculteurs ruraux. Un cadre national de financement durable guidera la conception et la mise en oeuvre des produits.

Pour soutenir l'innovation, le gouvernement mettra en place un centre d'innovation sectoriel et un bac à sable réglementaire d'ici 2026, offrant des incitations aux institutions financières qui introduisent de nouvelles technologies ou de nouveaux produits.

Les améliorations prévues pour l'infrastructure financière comprennent des systèmes d'identification numérique et des outils e-KYC, visant à améliorer l'accès aux services financiers formels, en particulier dans les communautés rurales et mal desservies.

Points clés à retenir

La stratégie du secteur financier de la Namibie marque un changement structuré vers une finance inclusive et soucieuse du climat. En intégrant la finance verte, les incitations à l'innovation et l'infrastructure numérique dans sa feuille de route financière à long terme, la Namibie vise à construire un écosystème financier moderne qui reflète à la fois les priorités économiques et environnementales.

L'accent mis par le plan sur l'approfondissement du marché des capitaux, y compris la participation des investisseurs locaux et les nouveaux instruments, suggère une ambition croissante de mobiliser les investissements nationaux et étrangers. Des objectifs tels que l'accès de 60 % des zones rurales au financement climatique et la croissance de 70 % de la base d'investisseurs soulignent la double priorité accordée à la résilience et à l'inclusion.

En établissant un bac à sable réglementaire et en liant l'innovation des produits à des incitations formelles, la Namibie crée également un cadre pour la croissance de la fintech sous surveillance réglementaire. Cette structure peut servir de modèle régional pour lier la finance durable et l'inclusion financière numérique dans les marchés émergents.