Madagascar: Extension de l'AGOA - Les négociations toujours en cours

Une victoire. Les autorités nationales se réjouissent de la décision de Washington de ramener les droits de douanes de 47% à 15%. Mais la bataille n'est pas encore gagnée puisqu'un autre dossier des relations économiques entre les Etats-Unis et Madagascar reste encore à traiter.

Il s'agit, en l'occurrence, de la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) sur laquelle les autorités continuent de plancher en espérant une issue positive.

Enjeu capital

On rappelle que le programme AGOA, qui offre un accès en franchise de droits à plus des milliers de produits exportés par Madagascar vers les Etats-Unis, expire au mois de septembre prochain. A l'instar des autres pays africains bénéficiaires, Madagascar négocie une prolongation, voire un nouveau cycle AGOA. « Les travaux de négociation sont toujours en cours », a déclaré samedi dernier, Lantosoa Rakotomalala, l'ambassadrice de Madagascar à Washington, sur la chaîne TV Plus Madagascar.

Des négociations, marquées, entre autres, par une réunion, tenue en juin dernier entre le Premier ministre Christian Ntsay et Constance Hamilton de l'United States Trade Représentative pour Afrique (USTR Afrique) à Luanda (Angola) lors du 17éme Sommet des Affaires Etats-Unis Afrique. On sait, par ailleurs que le gouvernement malgache, sous la coordination du ministre du Commerce David Ralambofiringa, mène des task-forces pour soumettre des contre-propositions au Département américain du Commerce, en vue de cette extension de l'AGOA, dont l'enjeu est capital pour l'économie du pays, avec les plus de 700 millions de dollars d'exportations vers les Etats-Unis.

Diversification

L'espoir d'une issue positive de l'extension de l'AGOA est, en tout cas, permis, après cette première victoire de réduction des projets de droits de douanes américains de 47% à 15%. Durant les 90 jours de temps de négociations accordés par les Etats-Unis, les autorités nationales, en partenariat avec le secteur privé, ont multiplié les initiatives pour atteindre ces bons résultats qui ouvrent encore à Madagascar la possibilité de maintenir sa compétitivité sur le marché américain.

En même temps, le gouvernement s'applique à la diversification des exportations du textile et de la vanille, mais également des autres produits vers d'autres marchés. En parallèle, des efforts sont faits pour diversifier les exportations (textile vers d'autres marchés, minéraux comme le graphite, nickel, cobalt) et attirer les investissements étrangers, notamment des États-Unis et des Émirats Arabes Unis, ainsi que les investissements privés internationaux.