Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 août 2025

revue de presse

Gabon : Affaire Nazih, l’activiste qui défiait le pouvoir gabonais arrêté au Liban

La cavale médiatique de Nazih Marwan Al-Azzi, alias X Nazih X, s’est achevée brutalement vendredi dernier à Beyrouth. Interpellé par la Direction générale de la Sûreté générale du Liban, ce jeune Libanais de 25 ans, devenu figure sulfureuse de la scène numérique gabonaise, est désormais au cœur d’un dossier mêlant chantage politique, soupçons de corruption et tensions diplomatiques. Son extradition annoncée vers Libreville pourrait ouvrir l’un des procès les plus explosifs de la Ve République gabonaise. ( Source : Gabonreview)

Afrobasket Féminin 2025 : Le Nigeria s’offre un 5e sacre consécutif en dominant le Mali

Les D’Tigress du Nigeria ont confirmé leur règne sur le basket féminin africain en s’imposant face au Mali (78-64) ce dimanche 3 août en finale de l’AfroBasket Féminin 2025 à Abidjan. Portées par un collectif bien huilé et des individualités décisives, elles décrochent leur 7e couronne continentale, la cinquième d’affilée.

Dès l’entame de la rencontre, les Maliennes affichent leurs intentions. Décomplexées, agressives en défense comme en attaque, elles prennent le dessus sur les championnes en titre dans le premier quart-temps (26-21). Grâce à leur adresse extérieure et à une défense bien en place, les Aiglonnes montrent qu’elles ne sont pas venues faire de la figuration dans cette finale d'Afrobasket. (Source : SportNewsAfrica)

Sénégal : Abdoulaye Fall élu président de la Fédération Sénégalaise de Football

Abdoulaye Fall, récemment élu à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a publié un message post-élection dans lequel il exprime sa gratitude et trace les premières lignes de son mandat.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux, le nouveau président a remercié les acteurs du football sénégalais pour leur confiance. Il a déclaré dédier son mandat à « l’unité et la stabilité du football sénégalais », et a tenu à associer « tous les acteurs de la base, aux clubs, aux ligues, aux supporters, et à chaque passionné qui croit en un meilleur avenir pour notre football ». ( Source : DakarActu )

Royaume-Uni : Kémi Badenoch renonce à sa nationalité nigériane

Au Royaume-Uni, Kemi Badenoch, a pris ses distances avec le Nigéria. La cheffe du Parti conservateur a renoncé ouvertement à sa nationalité Nigériane. Elle n'a pas renouvelé son passeport pour son pays d'origine depuis le début des années 2000, selon ses propres déclarations. Née au Royaume-Uni, Kemi Badenoch a grandi au Nigeria puis aux États-Unis avant de retourner en Angleterre à l'âge de 16 ans afin de poursuivre ses études.

En ce qui concerne le Nigeria, dans le podcast d'un ancien député et présentateur télé, la responsable politique déclare, je cite : "Je connais très bien le pays, j'y ai beaucoup de famille et je suis très intéressée par ce qui s'y passe. ( Source : Africanews )

Guinée : Le projet de nouvelle Constitution présenté à Berlin

Ce samedi, à Berlin, la diaspora guinéenne en Allemagne a été conviée à la remise officielle du projet de nouvelle Constitution qui sera soumis à référendum, le 21 septembre prochain.

"Au nom de la République de Guinée, j'ai l'honneur de vous remettre ce projet de Constitution à faire vulgariser et à s'en approprier. Je n'ai aucun doute que je peux compter sur vous. Merci…", déclare l'ambassadeur de la République de Guinée en Allemagne dans salle où ont pris place plus de 100 personnes.

Ils ont tous fait le déplacement dans les nouveaux locaux de l'Ambassade de Guinée à Berlin pour assister à la remise officielle du projet de nouvelle Constitution. (Source : Deutsche Welle)

Présidentielle ivoirienne : 20 millions de FCFA collectés par des femmes pour soutenir la candidature de Ouattara

À trois mois de la présidentielle ivoirienne, un groupe de femmes issues du secteur informel a remis une contribution de 20 millions de FCFA destinée à couvrir une partie de la caution de candidature d’Alassane Ouattara. Le don a été réceptionné à Abidjan, le samedi 2 août, par la ministre de la Femme, Nassénéba Touré, au nom du président sortant.

Cette mobilisation a rassemblé des commerçantes, agricultrices et artisanes, organisées en coopératives et associations.

Pour elles, ce geste n’est pas seulement symbolique : il traduit une reconnaissance concrète envers un président dont elles estiment que les politiques publiques ont amélioré leur quotidien. La porte-parole du groupe, Djè Bi Kalou, présidente de l’Interprofession de l’oignon, a souligné que les femmes voulaient remercier un chef d’État qui, selon elles, a permis leur autonomisation économique. (Source : Africapresse)

Algérie : Le passage en force de la nouvelle loi minière dénoncé

L’adoption expéditive de la nouvelle loi minière en Algérie suscite une vive levée de boucliers dans les rangs de l’opposition. Trois formations politiques Jil Jadid, le Parti des Travailleurs (PT) et le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) ont publié un communiqué commun pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « dénationalisation brutale » d’un secteur stratégique.

Ce texte, voté le 8 juillet par le Conseil de la Nation avec une majorité écrasante (124 voix sur 127), est perçu comme une manœuvre autoritaire visant à ouvrir largement le secteur minier aux capitaux étrangers. (Source : Apanews)

Ile Maurice: Le gouvernement mauricien épinglé par une instance syndicale internationale

La contestation autour de la réforme de la pension de vieillesse franchit les frontières. Dans une lettre officielle adressée au Premier ministre Navin Ramgoolam et au ministre du Travail, Reza Uteem, la Building and Wood Workers' International (BWI) monte au créneau pour dénoncer la décision « unilatérale » du gouvernement de repousser l'âge de la Basic Retirement Pension (BRP) de 60 à 65 ans. Cette fédération syndicale mondiale, qui regroupe plus de 12 millions de travailleurs dans 117 pays, dont des affiliés à Maurice, s'alarme de cette réforme annoncée sans consultation préalable avec les partenaires sociaux.

« Une violation claire des normes internationales du travail », selon la BWI, qui rappelle que l'État mauricien a ratifié la Convention n°144 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la consultation tripartite. ( Source : L'Express )

RDC : Félix Tshisekedi réunit l’Union sacrée et confirme un remaniement gouvernemental imminent

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé, samedi 2 août, un remaniement imminent du gouvernement Suminwa. Il a fait cette annonce en début de soirée au cours d’une réunion stratégique avec les cadres de sa plateforme politique, Union sacrée de la nation (USN).

Cette rencontre, tenue au siège de l’USN dans la commune de la Gombe, a rassemblé une trentaine de figures influentes du présidium autour de plusieurs sujets majeurs de l’actualité politique nationale.

Selon le secrétaire permanent de l’USN, le professeur André Mbata Betu Kumesu, l’annonce la plus attendue de la soirée a été celle du remaniement ministériel, désormais confirmé par le Chef de l’État. Le nouveau gouvernement, dont la publication est prévue d’ici le 8 août, sera réduit à moins de 50 membres (contre 54 actuellement) et intégrera des personnalités issues de l’opposition et de la société civile, dans une volonté d’inclusivité et d’efficacité. ( Source : Radio Okapi )

Présidentielle au Cameroun : Le Conseil constitutionnel se penche sur 35 recours sur des candidatures

Rendez-vous de la dernière chance lundi 4 août 2025 devant le Conseil constitutionnel pour les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Ses 11 membres étudient les 35 recours introduits à la suite de la publication le 26 juillet, par Election Cameroon (Elecam), de la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin.

Parmi ces recours, celui du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem) pour le compte de Maurice Kamto, présenté comme le principal opposant du pouvoir. (Source : RFI)