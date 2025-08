Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - L'Unemaf tire la sonnette d'alarme

L'Union des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire (Unemaf), pilotée par son secrétaire exécutif, N'Dri Koffi, a initié un atelier de restitution de la caravane de sensibilisation et de renforcement des capacités des parties prenantes, autour du thème : « Cohabitation agriculture, foresterie et exploitation minière ».

Cette rencontre d'échange et de communication s'est tenue le jeudi 31 juillet 2025, dans un hôtel d'Attoban, dans la commune de Cocody.

Les résultats de la caravane, menée dans les régions de l'Iffou et de La Mé, ont mis en évidence les dangers auxquels sont exposées les populations.

« Près de 200 hectares de forêts ont été détruits à cause de l'orpaillage illégal. C'est un phénomène qui touche tout le pays et met en danger la sécurité alimentaire, car après cette exploitation, les terres sont totalement dégradées », a confié Koffi Acquillas de l'Ong Agir pour l'environnement dans les industries extractives (Aeie).

Il a ajouté qu'en 2020, 8 000 hectares de forêts avaient été détruits dans 17 régions de Côte d'Ivoire. Une réalité alarmante. « Aujourd'hui, les 31 régions et le District autonome de Yamoussoukro sont touchés par l'orpaillage illégal », a révélé Gbagnan Jacques André, sous-directeur de l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle à la Direction générale des mines et de la géologie, sous l'égide du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

Il a insisté sur « l'engagement citoyen des populations riveraines face à ce fléau, en pesant le choix entre le gain rapide et la préservation d'un environnement durable, garant du bien-être collectif ».

M. Gbagnan est également revenu sur la politique du ministère dans la lutte contre cette pratique. Selon lui, le ministre Sangafowa Coulibaly a sillonné plusieurs localités, notamment dans l'Iffou, le Moronou, ainsi qu'à Dimbokro et Toumodi, dans le cadre d'une tournée de sensibilisation contre l'orpaillage illégal. Ces visites ont permis de constater de visu les nombreuses nuisances environnementales causées par cette activité.

Il convient de noter que, depuis 2014, le gouvernement ivoirien mène une lutte active contre l'orpaillage illégal à travers des actions concrètes : opérations de déguerpissement, démantèlement des sites, installation de chantiers-écoles, campagnes de sensibilisation, etc.