Tunisie: Rentrée scolaire 2025-2026/Manuels scolaires - Edition de 314 titres en 16 millions d'exemplaires

On se rappelle la controverse suscitée à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022 entre les imprimeurs tunisiens et le ministère de l'Education à propos de l'édition des manuels scolaires en Turquie.

Le ministère de l'Education avait, à l'époque, lancé un appel d'offres international qui avait été remporté par les Turcs aux dépens des imprimeurs tunisiens.

Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Si, avant, on importait une importante quantité de papier pour confectionner les livres scolaires et les cahiers, la Tunisie peut, maintenant, compter sur ses propres moyens de A jusqu'à Z.

Depuis plusieurs semaines, la Société nationale de cellulose et de papier alfa (Sncpa) a déjà fourni la quantité nécessaire pour l'édition des outils pédagogiques. On prévoit près de 5.000 tonnes de papier pour les cahiers subventionnés et plus du double pour les manuels scolaires. L'année dernière, environ 16 millions de cahiers subventionnés ont été mis sur le marché.

Cette année, le Centre national pédagogique (CNP) a programmé l'édition de 314 titres en 16 millions d'exemplaires. Parmi ceux-ci, on compte 206 titres destinés aux élèves de l'enseignement de base et du secondaire en 15.09 millions d'exemplaires, 93 titres destinés aux enseignants en 68.8 mille exemplaires et 15 titres destinés aux élèves résidant à l'étranger en 26.2 mille exemplaires.

Les services du CNP sont sur le pied de guerre et les machines tournent à plein régime, notamment, après l'acquisition d'une nouvelle rotative. Les libraires peuvent s'approvisionner en manuels non seulement auprès des centres régionaux ou auprès du centre de Tunis, mais également à travers le site internet. En effet, le CNP met à leur disposition la possibilité d'achat en ligne.

Il n'en reste pas moins que la spéculation sur les cahiers compensés constitue, toujours, un vrai casse-tête aussi bien pour les parents que pour les libraires honnêtes.

Malgré la mise sur le marché de plusieurs millions de ces cahiers, le Tunisien n'arrive pas à les acquérir de façon normale. S'il en trouve, il doit très souvent les acheter sous forme de vente conditionnée. Autrement dit, il doit acheter la quantité que lui impose le libraire et, de plus, il est obligé d'acheter d'autres articles dont il n'a pas, nécessairement, besoin.